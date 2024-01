Suray Fernández va fundar l’Associació de Skateboard i Snowboard (ASSEA) ara fa 12 anys a Encamp, juntament amb la seva parella. També és professora de ioga a Komorebi i de skateboard al Club Go Ride, a més de reflexòloga podal. Es considera una persona treballadora, amb predisposició i sempre oberta a millorar i aprendre ràpidament dels treballs que fa o dels seus companys. Li agrada proposar idees i implicar-se molt en tots els seus treballs, sent multifuncional. De forma natural tendeix a liderar les tasques on s’assegura personalment que quedin ben fetes. Personalment li agrada jugar, viatjar, experimentar tota mena d’activitats a l’aire lliure, si poden ser de les que et repten i et fan esforçar millor. També gaudeix administrant-se el seu temps i sentir de cada moment les coses que passen en la seva vida. Ella mateixa explica a continuació la seva carrera enton el món de l’esport, sobretot el skateboard i l’snowboard.

–Quan va començar a ser presidenta de l’associació de skateboard i snowboard?

–Vaig fundar amb la meva parella, en Pepe Sánchez, l’ASSEA. l’any 2012 a Encamp, parròquia on m’he criat durant tota la meva infància. Fa sis anys que visc a la Massana, parròquia que gaudeixo molt i agraeixo les possibilitats que també em proporciona. La meva intenció en un inici va ser apropar-me a la joventut del país per tal de poder transmetre la nostra experiència com a esportistes professionals locals, compartint valors, disciplina, hàbits saludables, tècniques psicològiques aplicades a l’esport i crear una sensació de pertinència entre els xavals. Paral·lelament, el skateboard sempre ha sigut un complement essencial per al snowboard, per tant, fer créixer el col·lectiu i millorar les pistes va ser una missió que el dia d’avui continuem treballant.

–Quan va començar amb aquests esports?

–Esquio des dels 4 fins als 12 anys. Després va ser quan vaig començar a fer snowboard i anys després començava a seguir circuits de competicions. Però va ser quan tenia 19 anys la meva carrera professional va prendre forma amb el suport de marques com Roxy, DCshoes i Grandvalira (Freestyle Coliflor).

–Sempre ha estat vinculada a l’esport?

–Tinc molt arrelat l’esport de família. Per exemple, el meu pare sempre ha fet esport de muntanya i en especial la meva mare és de família de circ, cosa que m’ha proporcionat beneficis per al bon desenvolupament de la meva carrera com snowboarder. D’altra banda, m’agrada fer altres esports que es complementin, com poden ser la natació, escalada, bàsquet i skateboard.

–Creu que el món, sobretot del skateboad, està subestimat?

–Avui en dia aquest món ha avançat molt, si és cert que quan vam fundar l’associació estava molt subestimat, però ara sent un esport olímpic reconegut hi ha molt camí fet!

–Què faria per trencar l’estigma?

–D’ençà que aquest esport va entrar als jocs olímpics ja ha fet un canvi significatiu en la imatge dels seus practicants. Si és cert que en un clima de muntanya com el que tenim a Andorra, seria molt necessari disposar d’un espai ampli i cobert on poder garantir la continuïtat del skateboard durant tot l’any. Aquesta fórmula donaria més accessibilitat i bones condicions perquè tothom pugui conèixer els seus beneficis i el bon ambient que envolta aquest esport.

–També practica ioga...

–El ioga és l’hàbit principal que em manté avui dia sobre la taula de snowboard amb 37 anys en condicions. A mi em dona força, estabilitat, millora de les meves habilitats físiques i mentals. És un hàbit que un cop integrat en el nostre dia a dia, comença a reglar-te una experiència de vida de ben estar en general.