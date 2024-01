Jordi Ribes és el fundador de l’agència de comunicació LexViral, creada l’any 2015 i que té tres treballadors. La iniciativa va sorgir a partir de crear una nova forma d’entendre la comunicació a través d’una conceptualització internacional.

–Com va sorgir la idea de LexViral?

–Estava cursant el meu primer màster en Direcció al Màrqueting i Gestió Comercial a Barcelona i a partir d’aquí vaig fer una sèrie de contactes, i aquests em van portar que jo pogués impartir certes formacions a diferents empresaris per Barcelona i la zona metropolitana. I d’aquí va sorgir la idea. Ja que puc impartir formacions, per què no crear la meva pròpia empresa? I tot el que era una formació, també calia aplicar-ho en el dia a dia. A més a més, jo estava molt implicat en el sector del màrqueting i la comunicació des de feia molts anys i és per això que va sorgir aquesta idea.

–Com van ser els inicis?

–La primera dificultat que es troba és que t’hi llences i és tota la part administrativa i burocràtica. Com crees aquesta empresa? Si hi ha ajudes o no hi ha? En el meu cas, no vaig demanar cap ajuda, sinó que m’hi vaig ensenyar directament. Sí que és veritat que no hi havia un acompanyament des del Govern per a l’obertura d’aquestes empreses. T’ho has d’anar buscant tot sol, o si no, contactar amb un gestor i que t’ho porti ell. Però generalment els emprenedors, quan comencem, ens llencem nosaltres individualment sense gestors i aquí és on trobem la primera dificultat. I després ja comença la dificultat comercial, perquè una cosa és obrir una empresa i l’altra és començar a rebre clients i tenir ingressos.

–Quines dificultats va trobar i com les va superar?

–Per la part burocràtica va ser a base de moltes trucades, de buscar per internet, de trucar a l’administració constantment fins que tinguis tota la documentació, entrar tràmits i revisant papers. Saps que no és una obertura que puguis fer com es fa en altres països, sinó que aquí a Andorra té tot un procés una miqueta més llarg i feixuc. Per la part de clients, jo vaig tenir la sort que en un inici, com que ja estava invertint en aquestes formacions a baix, ja tenia una cartera de clients que vaig fer, i ràpidament ja vaig tenir els meus contactes. Però clar, jo els tenia a Barcelona, no aquí a Andorra i l’empresa la tenia aquí. Aleshores, sí qué em vaig trobar amb la transició entre una visió de la comunicació a fora del Principat i la visió purament andorrana, més nacional, molt més centrada només en xarxes socials i web. I aquí m’havia d’adaptar a Andorra i començar a buscar els clients. Primer fent un porta a porta fred i després, per sort, m’ha anat portant als clients directament i no els he hagut d’anar a buscar jo.

–Què és el que diferencia LexViral d’altres agències de comunicació?

–Jo tenia una visió molt més del sector de comunicació a escala internacional, fora del país, no tant aquesta visió purament andorrana. Nosaltres, per exemple, xarxes socials no ens tirem de primeres als nostres clients, que és el que pot arribar a sobtar molta gent que busca una agència de comunicació perquè porti les xarxes. Només a clients molt puntuals. Ens basem sobre l’estratègia de comunicació i te’n creem una. Comencem a treballar des de l’agència i des de l’estratègia, i així fem campanyes. Amb aquestes, nosaltres podem arribar a aconsellar si s’han de fer vídeos, si s’ha de fer web o què és el que s’ha d’aportar. Però no és com una agència com les altres andorranes, que tu vas allà perquè t’ho portin absolutament tot. Nosaltres preferim treballar amb professionals i que coneguin molt bé el seu sector. Per exemple, en el sector audiovisual treballem amb una productora perquè pot conèixer molt millor el que nosaltres podrem aportar-li amb l’estratègia de comunicació. I aquí és on ens diferenciem amb els nostres clients de cara a les altres agències.