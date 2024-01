Mistral Harrison va venir a Andorra per continuar creixent en l’àmbit laboral com a agent comercial. Actualment treballa com a influencer col·laborant amb diferents marques i comerços i també té un canal de Twitch on comparteix moments amb els seus seguidors.

–Per què va decidir venir a viure a Andorra?

–Vaig venir a Andorra perquè l’empresa en la qual treballava en aquell moment a Marbella va decidir passar uns quants departaments a Andorra, entre els quals hi havia el meu. Em van oferir l’oportunitat de continuar creixent dins de l’empresa, i vaig decidir traslladar-me a Andorra.

–També fa col·laboracions a les xarxes socials amb diferents marques.

–Vaig començar a guanyar seguidors arran d’haver sortit a la televisió fa uns anys, i vaig veure l’oportunitat de continuar creixent a les xarxes socials que és una cosa que m’encanta. Vaig començar a col·laborar amb certes marques, moltes de les quals eren conegudes, i això era una alegria perquè eren marques que seguia, consumia i m’encantaven.

–Com li arriben les ofertes?

–Normalment, és sempre la marca o el comerç qui es posa en contacte amb mi a través d’Instagram, que és la xarxa social en la qual tinc més seguidors. Em proposen una col·laboració enviant-me un producte perquè jo el provi i doni la meva opinió a les xarxes. He treballat amb marques com per exemple Barceló, Puerto de Indias, Prozis , Twistshake, entre d’altres. Sempre que una marca o un comerç em planteja una col·laboració, abans d’acceptar-la, revisió la marca, i si la conec i s’ajusta a mi i als meus seguidors, doncs l’accepto. En cas contrari li comunico que no encaixa amb el meu perfil.

–També té un canal de Twitch. Quin tipus de contingut penja?

–Vaig començar a fer directes a Twitch arran de veure altres streamers que feien contingut que m’agradava i vaig pensar que jo també podria fer un contingut que m’entretingués a mi i també connectés amb les persones que decidissin seguir-me. Actualment, el tinc una mica abandonat, però amb pensaments de reprendre’l perquè em diverteix molt jugar i interactuar amb els viewers. El contingut que m’agrada penjar són videojocs com per exemple el Fornite o 7DTD, però gaudeixo molt més amb el contingut Just Chating.

–Com descriuria el seu dia a dia?

–Normalment, em desperto d’hora als matins i sempre estic fent coses. Quedo amb les meves amigues, si puc, faig un directe a Twitch i sobretot dedico el meu temps a les xarxes socials; si tinc alguna col·laboració pendent de fer, penso en el com, la preparo, l’edito i la penjo.

–Què l’apassiona?

–M’encanta dedicar el meu temps a les xarxes socials, de fet m’ocupa gran part del meu temps diari. Per a mi el meu telèfon és molt important perquè tinc tot el que he de fer amb ell. M’encanta passejar, he pujat a algun pic d’Andorra i he fet alguna ruta i també he visitat molts dels museus que ofereix Andorra com per exemple el Museu Casa d’Areny-Plandolit o el Museu del Còmic de la Massana. També he estat convidada a alguna inauguració, i la veritat que per a mi va ser tota una sorpresa de la qual vaig gaudir molt, ja que no soc una gran influencer, però estic molt agraïda per l’oportunitat i per les fantàstiques persones que es poden conèixer en aquests esdeveniments.

–Tornaria a Espanya?

–Prefereixo quedar-me a Andorra, i no és pel tema d’evadir impostos com moltes vegades m’han dit per les xarxes, ja que jo no tinc un nivell econòmic perquè això m’influeixi, sinó que si comparem amb la seguretat que hi ha a Marbella amb la que hi ha aquí, és un 200% més segur. Andorra té problemes que tots els polítics han de solucionar, però ni de lluny els que té el meu país natal i, per contra, té moltes virtuts que m’encanten. Avui en dia aposto per Andorra i espero quedar-me molts anys més.