Maximiliano Galluzzo va voler apostar per un comerç sostenible, en viure a un país de muntanya i neu com Andorra, va veure una oportunitat per oferir el servei de lloguer de roba d’esquí, així com equips especials per a aquest esport, la qual cosa ha resultat d’interès per als visitants que no volen gastar diners per comprar roba i equips que es fan servir per molt poc temps durant l’any. Així és com va néixer Makalu Ski, una botiga de lloguer de roba i equips a Escaldes-Engordany.

–Com sorgeix la idea de llogar roba per fer esquí?

–Tant la meva dona com jo som amants de la muntanya i la neu i vèiem que aquí hi havia molta gent que pujava a les pistes amb material obsolet o sense aquest, i la seva experiència era dolenta, no podien gaudir per no tenir roba adequada per fer qualsevol activitat a la neu i d’aquí sorgeix la idea de Makalu, poder ajudar al fet que l’experiència a la neu sigui agradable sense estar mullats i passant fred.

–Per què l’interès per oferir aquest servei?

–Per poder brindar als nostres turistes la possibilitat de gaudir d’Andorra sense preocupar-se de portar roba tècnica i fer de la seva estada a la neu una experiència gratificant.

–Li surt a compte a la gent que ve per un cap de setmana i no tota la temporada? Per què?

–Sí, clar. Li surt a compte perquè per un preu assequible té equips d’alta qualitat. A més, com més dies el llogui més econòmic li surt el dia, a més de la comoditat de llogar roba tècnica. També el fet de viatjar lleuger sense una maleta amb roba que engruixa molt és un altre reclam del nostre servei.

–La iniciativa va néixer amb una finalitat de promoció sostenible?

–Totalment, creiem ferventment en què cal fer petits canvis per conservar el planeta i amb el lloguer disminuïm la compra d’articles que només usarem una o dues setmanes a l’any, som una botiga que cuida els productes de desinfecció utilitzant productes ‘bio’, així com les bosses que donem als nostres equips són de tela, evitant així plàstics.

–Quins serveis ofereixen?

–Lloguer de jaquetes i pantalons per a activitats a la neu, el nostre material és tècnic de gamma alta, 10.000 columnes d’impermeabilitat i transpirabilitat tant per a l’esquiador experimentat com per al principiant o qualsevol persona que desitgi gaudir d’activitats de neu, en òptimes condicions. A més, comptem amb venda d’accessoris, guants i ulleres, etc.

–Com funciona el servei?

–La persona pot llogar per un dia o la quantitat de dies que desitgi. Els preus baixen en funció dels dies de lloguer. A la devolució, la roba es desinfecta i es renta sempre en els nostres locals per mantenir la desinfecció i la cura de les membranes. El preu d’un dia de jaqueta i pantalons és de 24 euros; dos dies de jaqueta i pantalons és de 44 euros; tres dies de jaqueta i pantalons és de 54 euros, i així baixant a partir del sisè dia l’equip queda a 15 euros el dia.

–Quins són els responsables de la botiga?

–Els responsables som la meva dona i jo, això és una petita empresa familiar, però també tenim el gran suport dels nostres partners, tant en Bordes com al Pas de la Casa i la Massana, ells ens donen suport treballant el nostre producte en els seus lloguers d’esquí, per a poder oferir un millor servei als seus clients i els tour operadors que des de fa quatre anys confien en el nostre servei, ja que era una manca latent en el mercat d’Andorra.

–Tenen molts clients? De quin tipus són?

–Sí, en aquests anys hem tingut i continuem tenint clients de tota mena, principiants, experimentats, gent de totes les nacionalitats que passa per Andorra per conèixer les nostres pistes de totes les nacionalitats, podent fidelitzar clientela que repeteixen any rere any amb nosaltres. La bona atenció i el fet de brindar-los un servei especial buscant les necessitats de cadascun és el que ha fet que Makalu vagi creixent a poc a poc.