Marisa Sánchez és la fundadora i directora de la clínica estètica Quantum. Llicenciada en Farmàcia, un postgrau en Nutrició i en Dermatologia i Cosmètica i experta en nutrició esportiva, va emprendre aquesta clínica al 2022 amb l’objectiu de donar un servei d’alta qualitat que fes sentir millor a les persones en múltiples àmbits.

–Com va néixer Quantum?

–Va néixer d’una inspiració que tenia fa molt temps de tenir un espai de salut, de bellesa, i sobretot d’ajuda a la gent que volgués sentir-se millor. Ho vaig meditar molt, jo sempre he estat implicada en el món de la sanitat, i això m’atreia molt. Un dia em vaig decidir i aquí estic.

–Comentava que ha estat sempre atreta pel món de la sanitat, i ara està fent una sanitat més estètica. Com ho definiria?

–És sanitat estètica, però al final hi ha salut també perquè la gent busca estar bé i bonica per fora. Al final, l’objectiu també és estar bé per dins, i va molt lligat a les dues coses. Aleshores, és salut i bellesa.

–Com es va començar a endinsar en aquest món?

–Jo soc farmacèutica, i fa molts anys que treballo en el món de la sanitat, però estava molt relacionada amb el món de la salut i de la gent que buscava sentir-se bé, i una mica per ajudar que les persones se sentin bé amb si mateixes.

–Què destacaria més de l’oferta de Quantum?

–Els tractaments que més estem fent són el botox, l’àcid hialurònic amb llavis o en altres parts de la cara, com els pòmuls, i també molta aparatologia làser, tant per estètica com per salut. També estem tractant molts problemes de tipus de dermatologia, de problemes de pell, però ja més relacionats amb salut, purament dit. També s’arreglen possibles problemes de pell amb operacions estètiques, sobretot amb l’aparatologia làser i amb alguna intervenció quirúrgica. Estem tractant molts problemes de pell que poden arribar a derivar amb un càncer i és una mica per evitar-ho.

–Sona molt complexe, però tenen molta indumentària per poder tractar aquests casos.

–Sí, ara tenim uns quatre o cinc tipus diferents de làser i que estem utilitzant per segons quines patologies. Els nostres professionals i dermatòlegs s’encarreguen de fer aquest tipus de tractaments.

–Quant fa que van obrir?

–Fa un any i tres mesos.

–Han notat que Andorra necessitava un centre com el seu amb un elevat nombre de clients?

–Sí, cada vegada més. Hi ha una demanda que va en augment, sobretot per patologies relacionades amb malalties de la pell.

–És un mercat que encara està molt per explorar aquí a Andorra? O ja havia tingut referències abans d’obrir Quantum?

–Sí, hi ha més centres, evidentment, a Andorra. El que passa és que el nostre objectiu és tenir una medicina de molt alta qualitat, amb professionals de molt alta qualitat i amb la aparatologia que tenim de molt nivell, per fer tractaments del més alt nivell. És a dir, el que diferencia Quantum de la competència és l’alta qualitat. És el nostre objectiu.

–Com definiria l’equip de Quantum i el seu propi negoci en tres paraules?

–Qualitat, exigència i molt bon nivell.

–Què els diria als seus clients a que confiïn en Quantum? Quin missatge els traslladaria?

–Que amb tota la confiança del món poden venir perquè els assessorarem amb el nostre millor servei i amb la nostra màxima sinceritat, humilitat i amb tot el nostre esforç per donar-los un bon servei, destacant el rigor i la professionalitat. L’excel·lència és la nostra meta.