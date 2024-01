Meritxell Pérez és una persona emprenedora que fa tres anys va decidir obrir ‘La Saboneria’, una botiga que ofereix productes vegans, bios i naturals. El seu objectiu amb aquest negoci és potenciar al màxim la reutilització d’envasos i també animar a la població a utilitzar productes ecològics.

–Per què va decidir obrir ‘La Saboneria’?

–Fa tres anys la vaig decidir obrir, principalment per la quantitat de residus plàstics que genera la compra de productes de neteja.

–Ha notat que hi ha molta gent que recicla i que aprofita els envasos?

–De fet, més que reciclar, reutilitzen que finalment el que interessa és donar molta vida als envasos.

–Quins productes a granel ofereix?

–De qualsevol tipus per a la llar: rentadora, cuina, banys, terres, tot. Per a la rentadora oferim tot tipus de detergent per a roba blanca i delicada o suavitzant. Per a la cuina tenim lleva greixos, sabó de renta plats, netejador de vitroceràmica, abrillantador per a la màquina i detergent de rentavaixelles. I pel que fa a la llar general hi ha tot tipus de producte que es pugui necessitar.

–Quins són els preus?

–Surten molt econòmics perquè són super concentrats. El preu varia en funció de la quantitat perquè és venda a granel. Només es paga el producte i sempre es descompta l’envàs.

–Com funciona ‘La Saboneria’?

–’La Saboneria’ funciona amb el sistema de reutilització d’envasos. Venen aquí amb els seus envasos, si no en tenen poden agafar de manera gratuïta els que hi ha a la botiga, trien el producte, l’omplim i posem l’aroma que el client desitgi, ja que és personalitzable.

–Com va reaccionar al rebre el premi a comerç sostenible?

–Són coses que fan molta il·lusió, són petits reconeixements que veritablement ajuden. És una cosa que promouen des d’Andorra Sostenible i contacten amb tu per saber si et vols presentar al concurs o no.

–De què són les diferents aromes que té a la botiga?

–Són perfums per personalitzar els teus productes de neteja. Està molt bé perquè, per exemple, el detergent i el suavitzant pots fer que tinguin la mateixa aroma.

–Què comporta la targeta fidelitat?

–La targeta fidelitat es dona en el moment de la compra i quan s’arriba a les 10 compres s’obté un benefici. Una vegada s’han assolit els 10 euros de compra es pot triar un quilo gratuïtament dels dos o tres productes que ofereixo.

–Quin missatge enviaria perquè tothom s’animi a contribuir en aquesta causa?

–Reutilitzar envasos i utilitzar productes ecològics perquè tots els productes de neteja que hi ha a la botiga són vegans, bios i naturals. Avui dia surten més econòmics que al supermercat.

–També ofereix cosmètica ecològica. Quins productes té?

–Desodorants sòlids, cosmètica local, pasta de dents feta a base d’oliva, sabons, xampús i són productes que no generen residus. En el cas del desodorant sòlid és de fàcil aplicació i els productes sòlids, duren tres vegades més que els productes líquids. També tinc sabons naturals i raspalls de dents biodegradables.

–Quin objectiu es planteja per a aquest any?

–L’objectiu que em plantejo és potenciar al màxim la reutilització d’envasos. Actualment, hi ha 13.600 envasos reutilitzats en els tres anys que porta la botiga.