Ayla Framis Riba és d’Arinsal i té 20 anys. Es considera una persona empàtica, des de sempre li agrada escoltar a les persones i entendre-les. D’altra banda, és una persona que té molta energia, està tot el dia en moviment no li agrada estar quieta, podríem dir que és molt energètica. A primera vista pot semblar tímida, però tot el contrari, és molt oberta i li encanta xerrar amb la gent! Li agrada molt asseure’s davant el piano o amb la guitarra i compondre, podria compondre tot el dia, escriure els seus pensaments en un paper i també passar temps sola, a la natura, o al cotxe. Explica que ha tingut molts canvis al llarg de la seva vida, però aprèn d’ells. És molt independent, molt positiva. La seva família per a ella és el primer en aquest món, ja que considera que si ells no haguessin confiat en ella, no estaria aquí.



–Quins instruments toca?

–Ara per ara, toco la guitarra (crec que ara mateix és el meu instrument preferit), toco el piano i l’ukulele. M’agradaria saber tocar la bateria i el violí, però de moment continuo aprenent tots els instruments que he dit abans.

–Quan va començar a tocar?

–Vaig començar a tocar el piano quan era petita a la Massana i mentre aprenia piano feia solfeig. A la coral de la Massana és on em vaig adonar que la música m’encantava. Anys més tard vaig començar amb l’ukulele i la guitarra a l’escola de la grandària, a partir d’aquell moment vaig començar a transmetre les meves idees i sentiments en lletres. I componc des de fa quatre anys.

–En quin estil es sent més còmoda?

–Hi ha mil estils que m’encanten, però em sento molt còmoda amb el pop, l’indie, balades, entre molts altres... És el que sempre he fet i he provat altres estils, però o no m’acaben d’agradar com em queden o no em fan sentir el que m’agradaria.

–Què és per a vostè tocar?

–Per mi tocar és una forma d’expressió, és on pots 100% lliure d’escriure i fer! A mi tocar em relaxa en els moments més tensos o amb més nervis. Tocar i cantar és un sentiment pur, em fa oblidar les coses i tornar a connectar amb una part meva. D’ençà que vaig començar he notat un canvi en mi, m’ha fet créixer personalment i evolucionar.

–Té algun projecte en marxa? Quin?

–Ara mateix estic acabant de compondre uns temes i vaig començar a gravar l’any passat el meu primer EP de sis temes, però segurament ampliaré i posaré alguns més dels que estic acabant de fer. El 8 de març publicaré un tema que es diu Brujas. És en espanyol, és una cançó diferent de les que he fet. Estic nerviosa, però contenta perquè fa dos anys que la tinc llesta. Parlar sobre situacions que he vist, que he viscut i que m’han explicat, és una cançó explicada per a dones. I tinc altres temes preparats que encara no sé quan sortiran, però no crec que tardin molt a veure la llum.