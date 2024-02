Xavier Riba sempre va tenir clar que vol promoure el benestar de les mascotes, perquè entén perfectament que són la nostra millor companyia, és per aquest motiu no va deixar passar l’oportunitat de reobrir una botiga d’animals a Escaldes-Engordany. Actualment, treballa acompanyat del seu equip per tal de donar a conèixer la missió de la seva botiga, en què ofereix tots els serveis necessaris perquè la gent amb mascotes tingui un espai on trobar productes per cuidar-les.

–Com sorgeix la idea d’obrir una botiga per a mascotes?

–En realitat la primera idea era una residència canina o alguna activitat relacionada amb animals, perquè sempre m’han agradat molt. Vaig estar mirant diverses opcions de locals i emplaçaments, però de sobte em va sortir l’oportunitat d’agafar les rendes i reobrir una botiga d’animals i em vaig animar a agafar la botiga Oh My Pets, la qual estava en traspàs en aquell moment, l’hi he canviat el nom per Mon Animal. Volem que la gent que li agraden les mascotes tingui un espai on el tracte és professional i proper, i això ho tenim aquí a la botiga.

–Quin és el vostre objectiu?

–L’objectiu és que cada dia ens conegui més gent i puguin gaudir dels nostres productes, cada vegada anem tenint més marques i més especifiques per a cada animal, perquè sabem que la gent cuida i consent cada vegada més la seva mascota.

–Quins serveis ofereixen?

–Tenim botiga d’alimentació per gossos, gats, raedors, aus i peixos, així com tota mena d’accessoris. A més, a Mon Animal també donem un servei de perruqueria canina.

–Tenen molts clients que venen pel servei de perruqueria canina? En què consisteix aquest servei?

–Cada vegada tenim més clients a la perruqueria, n’estem molt contents. Fem rentats, talls, ungles i també fem rentats amb sabó de veterinari, a petició dels clients. A més, fem autorentats per la gent que vulgui rentar la seva mascota, proporcionant els xampús, tovalloles i raspalls necessaris.

–Cada quant aconsellen portar als gossos al perruquer caní?

–Aconsellem rentar els gossos una vegada al mes, per fer un bon manteniment del pelatge, quan fan la muda i perquè no vinguin amb molts nusos al pèl.

–Qui forma part de l’equip?

–Ara mateix a l’equip som tres persones, dos a la perruqueria i una a la botiga que s’encarrega de les vendes i la gestió de l’agenda.

–Fa quan que va obrir la botiga? Per què va obrir?

–Tot just fa un any que vam tenir l’oportunitat de començar aquesta aventura, i vaig pensar llavors que ara era el moment. I la veritat és que estic molt content. Comencem a tenir clientela fixa, tant d’Andorra com de fora del país.