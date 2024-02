Bones Companyies va néixer del desig de millorar la relació entre humans i les seves mascotes. Es va iniciar amb un enfocament en l’entrenament caní respectuós i la gestió del que es considerava ‘problemes de comportament’. Es destacava per un servei a domicili personalitzat, ajudant les famílies a entendre i cuidar millor als seus gossos, tot i haver deixat el servei a domicili en l’actualitat. Expandint les seves activitats incloent la venda d’aliments i complements de qualitat, omplen un buit en el mercat d’Andorra amb els seus coneixements especialitzats.

–Com va néixer Bones Companyies?

–A Bones Companyies, treballem amb marques de prestigi en alimentació animal, enfocant-nos en productes que respecten la seva biologia. La nostra gamma inclou aliments frescos o mínimament processats. Tots els complements que oferim estan acuradament seleccionats per la seva qualitat i seguretat, assegurant que no hi hagi productes que puguin perjudicar-los física o emocionalment.

–Què s’ha de tenir en compte a l’hora d’alimentar un gos i un gat?

–Alimentar gossos i gats implica oferir aliments el menys processaments possibles, amb un alt contingut en proteïnes de qualitat i bons greixos, mantenint un mínim de carbohidrats. A Bones Companyies, recomanem una dieta variada per a assegurar un equilibri nutricional complet, adaptant l’alimentació a les necessitats individuals respectant la seva naturalesa i promocionant el seu benestar integral.

–Quines activitats solidàries duen a terme?

–Estem compromesos amb el benestar de gossos i gats, facilitant als nostres clients la possibilitat de col·laborar amb donacions d’aliments a través de la nostra pàgina web, destinades a associacions que cuiden animals desfavorits. A la nostra botiga, adoptem un rol activista, motivant als clients a contribuir i treballant amb els nostres proveïdors per a donar suport a aquestes causes. També assistim directament a colònies d’animals, atenent les seves necessitats urgents.

–En què consisteix la seva secció ‘Outlet’?

–És una iniciativa que ens permet mantenir la nostra gamma de productes ‘fresca’. Aquí, els productes que no s’han venut en un temps raonable s’ofereixen a preus molt atractius, permetent-nos donar pas a noves incorporacions. És una oportunitat tant per als nostres clients com per a nosaltres.

–Com van crear un blog a partir del seu negoci i com valoren el seu desenvolupament?

–Va sorgir com una extensió del nostre compromís amb l’educació i el benestar animal. Encara que ens agradaria dedicar més temps en les xarxes socials, el blog es converteix en una forma eficient de recopilar i compartir el coneixement. Originat com una compilació d’articles publicats en Instagram. Però avui en dia és la cultura de la immediatesa i més val un vídeo curt que 1.000 paraules.

–Han notat algun creixement o descens en les persones que tenen animals de companyia al Principat?

–Al Principat, hem observat un canvi en la tendència de tenir animals de companyia. Encara que l’amor i l’interès pels animals continua sent fort, les condicions actuals no sempre afavoreixen la tinença de gossos de mida gran. Els desafiaments com la falta d’acceptació en els pisos i la necessitat de recursos addicionals per a una alimentació conscient, han fet que més persones s’inclinin cap a gossos de mida petita i gran. Els desafiaments com la falta d’acceptació en els pisos i la necessitat de recursos addicionals per a una alimentació conscient, han fet que més persones s’inclinin cap a gossos de mida petita i gats.