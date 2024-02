Julia Shilkina i Ekaterina Kopylova són les propietàries d’Art-events, un nou format de recreació cultural a Andorra. La seva missió és demostrar a cada convidat que l’art és accessible per a tots i que qualsevol pot crear una obra mestra amb les seves pròpies mans.

–Com va començar aquest projecte?

–Tot va començar fa tres anys, quan vam notar que a Andorra no hi havia esdeveniments on poguéssim relaxar-nos, realitzant activitats creatives, no en el format de classes. Com ja teníem un restaurant, vam decidir provar d’obrir les portes a tots. A la gent li va agradar tant que les trobades es van fer regulars i alguns convidats es van convertir en participants habituals.

–Quin és el públic que ve als esdeveniments?

–La nostra audiència és totalment diversa. Celebrem esdeveniments tant per a nens com per a persones grans. Succeeix que totes les edats es troben en un mateix esdeveniment, la qual cosa reafirma l’èxit de la nostra missió. L’art és accessible per a tots.

–Com s’organitzen?

–Les nostres trobades comencen amb cada convidat triant la seva pròpia pintura o tema. Oferim exemples als convidats que poden seguir o inspirar-se, però això no és del tot necessari, ja que cada convidat també pot donar vida a la seva pròpia idea en els nostres esdeveniments. Després, els convidats es dirigeixen a la taula, on ja hem preparat tots els materials necessaris. Cada trobada compta amb la presència de la nostra artista professional per ajudar als convidats durant tot l’esdeveniment, proporcionant orientació i consells segons sigui necessari. També oferim begudes i aperitius als convidats. Normalment, l’esdeveniment dura unes dues o tres hores, al final de les quals els convidats recullen immediatament la seva obra, ja que utilitzem materials d’assecat ràpid i d’alta qualitat.

–Quines activitats tenen disponibles?

–Oferim “Art&Wine”, pintura sobre llenç amb una copa de vi. Nosaltres hem centrat la nostra atenció en la pintura. Això ens permet garantir als nostres convidats la qualitat de l’esdeveniment i un excel·lent resultat del treball dels convidats. A principis d’aquest any 2024, afegim una novetat que encara no s’havia vist a Andorra. Ara poden crear una pintura no sols en un llenç, sinó també en una figureta d’os.

–Com va començar aquesta activitat i quina rebuda està tenint?

–En el món de l’art aquests ossos es diuen bearbricks. Són la meitat LEGO i meitat os. Són figures blanques de vinil, pintades per artistes més famosos i venuts com a obres mestres per tot el món. I ara els nostres visitants poden crear-ne un, i sentir-se com artistes famosos. Aquesta creació es convertirà en un element decoratiu únic per a qualsevol interior i també pot ser un excel·lent regal per a qualsevol ocasió. És un esdeveniment nou i únic a Andorra. Estem ensenyant-ho i explicant a la gent gràcies a la publicitat a les nostres xarxes socials. La gent ja està tenint molt interès, ja hem tingut els nostres primers grups i la veritat que s’emporten unes obres meravelloses.

–Què va inspirar la fusió de l’art i el vi, i com es complementen aquests elements entre si?

–Ens sembla una meravellosa combinació del plaer estètic de la pintura amb la satisfacció dels sentits gustatius, ja que usem vins reconeguts de tot el món. D’aquesta manera, els convidats tenen una oportunitat única de realitzar al mateix temps una petita degustació durant l’esdeveniment, ja que les trobades tenen lloc en un bar de vins.

–Quin és el futur de la seva empresa?

–Els nostres plans són continuar organitzant petites trobades acollidores. Esperem que es facin més freqüents, ja que els esdeveniments tenen lloc qualsevol dia que els sigui convenient. I, per descomptat, delectarem als nostres convidats amb noves i originals idees per passar moments agradables i memorables.