L’Elena Aranda és assessora literària i professora d’escriptura. Una dels seus alumnes la va definir un dia com a terrible, divertida, inconformista, decidida, intel·ligent, indomable i amb ulleres.

–A què es dedica?

–Soc lectora professional, assessora literària i professora d’escriptura creativa per a infants, joves i persones adultes. Aquest any, a banda dels tallers d’escriptura creativa per a adults, he programat dos nous tallers a La Capsa d’Ordino: Jugar amb paraules adreçat a nens i nenes d’entre 5 i 10 anys i Creació literària per a joves d’entre 12 i 17 anys.

–Com és això de jugar amb paraules?

–Aquest taller vol estimular la lectura i el joc a través dels llibres entre els alumnes de maternal i primera ensenyança. Crec que la clau per aconseguir que els infants es converteixin en bons lectors comença per despertar la seva curiositat pels llibres. Les activitats que proposo estan dissenyades per animar a la lectura de manera activa i participativa i pretenen que s’apropin a les històries imaginatives que contenen els llibres, que aprenguin a estimar-los i, en definitiva, a fomentar l’hàbit de lectura des d’una perspectiva lúdica, allunyada de la mera obligació.

–Fomentar la lectura en infants i joves és una preocupació en el sector educatiu, activitats com les que proposa poden ajudar?

–Això espero, tot suma. Segueixo amb interès els plans i iniciatives dels Ministeris d’Educació i Cultura així com dels diferents centres educatius i biblioteques del país, i considero que s’està treballant de manera molt positiva en la promoció de la lectura i en crear bons hàbits. I accions com, per exemple, seleccionar un jurat juvenil per concedir el Premi Carlemany per al Foment de la lectura és un gran al·licient.

–Creu que els joves cada vegada tenen menys comprensió lectora?

–El darrer informe PISA així ho corrobora. Equips d’experts de molts països assenyalen diversos factors, però coincideixen que l’ús de dispositius tàctils a l’aula i les xarxes socials influeixen en la manera en com llegeixen i en la seva capacitat de concentració, la qual cosa ha derivat en un retrocés preocupant en els nivells de comprensió lectora. De fet, una de les recomanacions que fan és incrementar l’escriptura a mà i la lectura en veu alta.

–Els adolescents cada vegada llegeixen menys?

–Paradoxalment veníem d’anys en què s’abandonava la lectura entre els 13 i els 14 anys, però, curiosament des de la pandèmia, les estadístiques indiquen que la població més lectora als països veïns (no tinc les dades d’Andorra) és la que es troba entre la franja dels 14 i 25 anys. Hi ha molt bons lectors en aquestes edats, dels que devoren llibres, però també d’altres que en arribar a l’ESO abandonen la lectura perquè no comprenen els texts que llegeixen i es desmotiven.

–Potser gràcies a fenòmens com Booktube o BookTok, en què adolescents i joves comparteixen contingut sobre literatura juvenil i ‘young adult’ s’hi animen més a llegir?

–Molt probablement. L’efecte boca-oïda per recomanar lectures sempre ha estat molt eficaç, si ho fan influenciadors a les xarxes que hi segueixen ja és un bon incentiu. Hi ha creadors de continguts que ofereixen ressenyes amb criteri presentades de manera molt atractiva per a la seva audiència.

–En què consisteix el seu taller de creació literària per a joves?

–Exploro la part lúdica i imaginativa de la comprensió lectora i de l’escriptura creativa. És una activitat complementària a la tasca que es fa a les escoles. Començo per incentivar la creativitat lliure per tal d’enfortir la seva seguretat (que reconeguin el seu potencial), i a partir d’aquí i de manera progressiva avancem en els aprenentatges fins que ells mateixos se n’adonen de les millores. És un procés molt enriquidor, tant per a ells com per a mi.