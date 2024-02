Alys Paramá és una persona que sent passió per la música. Canta des de ben petita i va començar fent-ho professionalment l’any 2014. Ha format part de nombrosos grups com a vocalista, i actualment està provant sort cantant en solitari. Demà dissabte actuarà al cicle de concerts Roca&Ribes.

–Com va començar en el món de la música?

–Des de sempre m’ha agradat la música, sempre ha sigut la meva passió. La porto molt endins, cantava a la meva habitació, però sobretot també al cotxe amb la meva germana quan anàvem de vacances a Galícia. Som tres germanes i a les tres ens encanta cantar. Quan estàvem juntes, sempre hi havia el moment cant: ens pujaven a sobre d’un escenari imaginari, simulaven un micròfon amb la mà, i començàvem a cantar. La veritat és que a tota la família ens agrada molt cantar. Fa anys, els diumenges ens reuníem tots a casa dels pares i fèiem tarda de berenar i karaoke.

–Quines són les seves influències?

–Quan vaig començar, era sobretot la música espanyola, que és la que escoltàvem al cotxe, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, la Oreja de Van Gogh, etc. Quan vaig créixer, dives com Mónica Naranjo, Jennifer Rush, Lara Fabian, Celine Dion, Tina Turner, etc., van ser la meva inspiració per aprendre, millorar i créixer. No vaig fer mai classes de cant, per això sempre estic en constant aprenentatge, i la veritat és que m’agrada que sigui així, perquè d’aquesta manera, cada dia vaig descobrint diferents coses i sons que puc fer si col·loco de tal o tal altra manera l’aparell fonador.

–Ha participat en nombrosos esdeveniments al carrer com l’Andorra Shopping o el Jambo Street. Què s’emporta d’aquestes experiències?

–Sí! Són experiències molt maques, úniques, l’ambient que es viu és increïble, molts nervis, veus als companys, comparteixes escenari, tots estem amb ganes de començar a tocar, i sobretot de fer gaudir a la gent! És cert que són esdeveniments que aporten molta feina (assajos, proves) perquè volem que tot surti el millor possible, però també és cert, almenys al meu cas, que val cada segon: quan veus al públic gaudint del concert, t’oblides de tot i només penses a tornar a repetir. Així mateix, aprofitant també aquesta pregunta, m’agradaria afegir, que tant de bo es pogués fer més ressò mediàtic pels artistes del país. A Andorra hi ha artistes molt bons, amb molt nivell i molt professionals; i seria genial que pensessin més en nosaltres i se’ns poguessin donar més oportunitats al país, més visibilitat. Seria genial que es fessin més propostes com l’ASF, el Jambo Street Music, els Colors de Música, etc. A nivell personal, la veritat, em sento molt afortunada perquè la gent em va coneixent cada cop més, i m’estan oferint cada cop més oportunitats. Em sento molt agraïda i molt feliç i amb ganes de continuar aprenent i créixer per donar el millor a cada concert.

–Demà actua al cicle de Roca&Ribes. Quina proposta porta preparada?

–Sí! Em fa molta il·lusió que continuïn comptant amb mi. Tornar als llocs on ja has cantat, sempre fa molta il·lusió! Porto una proposta desenfadada, molt fidel a mi, amb temes molt coneguts dels anys 70 i 80 en la seva major part. També n’hi haurà algun de més actual, però sempre busco un estil molt definit. M’agraden les cançons que han marcat una època, cançons que emanen records i vivències.

–Què significa la música per a vostè?

–Tot. És el meu somni, el meu propòsit de vida, la meva il·lusió. Quan estic trista canto, quan estic feliç canto, quan estic pensant o busco solucions canto, inclús a la feina no me n’adono i estic cantant. És automàtic, la música em fa sentir que estic viva. I quan et donen l’oportunitat de trametre-ho a la gent, i de compartir el que sents, és senzillament impagable.