Andrea Dynamene Cravinho va trobar el ganxet per casualitat als 28 anys. Ara, amb 31, manté una botiga virtual de peces fetes amb ganxet. Tots els seus productes tenen un tret diferencial i és que, a més de fer-ho amb tota la dedicació, intenta que aquests siguin bufons i adorables.

–En què consisteix el seu projecte?

–DYN Ganxet consisteix en peces fetes de ganxet. El que més m’agrada fer són peluixos de diferents formes, grandàries i textures, però que quedin molt bufons i adorables.

–Fa quan que va néixer el projecte?

–A l’octubre vaig celebrar el primer aniversari d’aquest projecte, tenia ganes de compartir les meves creacions i veure si a la gent li podia agradar el que feia.

–A la seva família hi ha algú que faci ganxet?

–Sí, la meva mare ho ha fet durant anys tot i que ja no hi dedica temps.

–Va estudiar la tècnica o li van ensenyar casualment?

–Doncs va ser tot molt casual en realitat. La meva mare em va voler ensenyar algun punt bàsic quan era adolescent, però en aquell moment no tenia paciència i no hi vaig voler dedicar temps. Va ser durant la pandèmia que vaig fer neteja a casa i vaig trobar el material que la meva mare m’havia regalat. En aquell moment ja era més gran i tenia tant el temps com la paciència, així que vaig començar a buscar tutorials i em vaig enganxar al ganxet.

–D’on sorgeix la idea de crear ninots amb ganxet? I per què amb ganxet?

–Per mi el ganxet és màgia, i l’agulla és la meva vareta. El ganxet em permet agafar un tros de fil que no és res i convertir-lo en allò que la meva imaginació vol. I per mi és molt gratificant crear una peça que quan la miro m’entendreix. Sempre m’han encantat els peluixos, veure’ls més o menys adorables i saber que l’he creat jo m’omple el cor.

–Quins tipus de ninots crea?

–Ara mateix estic perfeccionant uns patrons d’animals variats amb una forma arrodonida molt suau i molt graciosa i també alguns superherois. Però també estic preparant un nou patró que em permetrà fer personatges molt variats i totalment personalitzables, un patró que em permetrà crear un ‘mini jo’ a qualsevol que m’ho demani, i que espero poder fer-ho oficial en els mesos vinents.

–Té molts clients?

–No m’agrada del tot la paraula clients, cada persona que adquireix una de les meves peces o em demana un encàrrec la veig com una persona que creu en el que faig i em demostra el seu suport. D’aquests sí que en tinc bastants, i per mi és un honor que confiïn en el meu projecte i els agradi el que faig.

–Quins són els principals interessats?

–La gran majoria són particulars que busquen una peça d’artesania única per a un ésser estimat, un regal exclusiu fet a mà amb amor, confien en mi pels obsequis del seu cercle més proper.

–Té botiga física?

–No en tinc, ara per ara comparteixo tot el que faig a l’Instagram @dyn.ganxet i he participat en esdeveniments com la fira de Sant Jordi d’Andorra la Vella o el Saló del còmic de la Massana. Aquest any, però, tinc dos grans propòsits: participar encara a més esdeveniments i muntar una pàgina web.

–Treballa sola o té un equip?

–A DYN Ganxet les peces estan totes fetes per mi, però això no vol dir que estigui sola. Tinc el #teamDYN, un grup de voluntaris disposats a ajudar-me en grans esdeveniments amb tasques complementàries com preparar etiquetes o fer sobres. També fa poc vam acordar amb una noia del país que es diu Ana (@manosdeartesania) preparar coses juntes per Sant Jordi. Ella està preparant peces més petites com clauers i jo estic treballant amb peluixos i nous dissenys de roses.