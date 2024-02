Jessica Rivera és la CEO i Co-Fundadora del projecte AUMENTIUM. En l’àmbit personal es considera una dona entusiasta, empàtica, valenta i amb moltes ganes de canviar el món. Es defineix com una persona inconformista per naturalesa, sempre enfocada en ser cada dia la seva millor versió. Li agrada aportar la seva visió i experiència al món, també des del pla empresarial, perquè aquest sigui un lloc millor on els éssers humans ens comprenguem i ens ajudem a créixer els uns als altres.

–Què és AUMENTIUM?

–AUMENTIUM és una empresa nascuda a Andorra especialitzada a oferir serveis i solucions tecnològiques i empresarials a altres empreses o negocis, amb la ciberseguretat com a visió i eix central en tots ells. En resum, som experts en transformació digital, ciberseguretat i consultoria estratègica. El nostre compromís és humanitzar la tecnologia i brindar un enfocament centrat en les persones en tots els aspectes dels nostres serveis. Som aquí per ajudar a les empreses a ser més competitives, eficients i segures en l’entorn digital.

–Com va néixer?

–AUMENTIUM va néixer fa tres anys, de la visió, la il·lusió i l’inconformisme del meu soci i meu, que desitgem fer les coses d’una manera diferent. Vaig deixar la meva carrera dins del sector aeroportuari, a AENA concretament, on vaig desenvolupar gran part de la meva trajectòria professional deixant un lloc fix com a Responsable del Departament de Contractació de Proveïdors de l’Aeroport de Barcelona, per emprendre aquest nou repte. El meu soci, Jorge Garcés, va deixar el món financer després d’haver passat per altres grans empreses del sector IT especialitzant-se en seguretat de la informació. Vàrem observar la creixent necessitat de les empreses d’adaptar-se al canvi constant que suposa la digitalització, de protegir-se davant els ciberatacs i d’aprofitar al màxim les eines tecnològiques disponibles des d’una perspectiva més humana. Junts ens vam mudar a Andorra i va ser en aquest preciós país on vam trobar l’oportunitat de donar vida a aquest projecte i dur-lo a terme. Així que ens vàrem unir amb una visió en comú: humanitzar la tecnologia i facilitar la seva adopció de manera eficient i segura en la societat. La nostra àmplia experiència tant en el món empresarial com en el sector de la tecnologia, així com el nostre enfocament centrat en les necessitats humanes van establir les bases per a la creació d’AUMENTIUM, una empresa que busca innovar i oferir solucions tecnològiques, eficients i segures, amb aquest enfocament centrat en les persones i les seves necessitats.

–Quins serveis ofereixen?

–Els nostres serveis es divideixen en tres àrees principals: ciberseguretat, transformació digital i consultoria estratègica. En ciberseguretat, oferim serveis i solucions per a protegir els processos, sistemes i dades dels nostres clients contra amenaces cibernètiques. En transformació digital, ajudem les empreses a adoptar noves tecnologies i processos per millorar la seva eficiència i competitivitat. I en consultoria estratègica, treballem amb els nostres clients per desenvolupar estratègies que impulsin el seu creixement i èxit a mitjà i llarg termini.

–Dins de desenvolupament web podem trobar diverses opcions, no?

–Correcte. Les necessitats dels clients són molt variades en funció dels seus objectius i context específic. Ens trobem amb clients que inicien els seus negocis i desitgen tenir una pàgina web que reflecteixi la seva essència i els seus valors. Uns altres volen modernitzar la seva presència a Internet, tant en la imatge que mostren al món com en els serveis que ofereixen, començant per vendre a través del seu lloc web, per exemple. Des d’AUMENTIUM abastem tot tipus de desenvolupament web i aconsellem el més adequat per a cada client, en funció de les seves preferències, pressupost i objectius. No obstant això, tenim clar que on més aportem la nostra experiència és en el desenvolupament a mida de solucions complexes per a clients. Ens encanta digitalitzar processos i millorar l’eficiència d’aquests, ajudant les empreses a millorar els seus costos i agilitzar els seus procediments.

–Què és el més important a l’hora de fer una pàgina web corporativa?

–Segons la nostra experiència de més de 20 anys en el sector IT, s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes. Una pàgina web és l’aparador de l’empresa a Internet, per això ha de reflectir la identitat, els valors i la proposta de valor de l’empresa. En aquest sentit, una plantilla no sol ser suficient. A més, la pàgina web ha de ser visible en tots els dispositius, molts projectes tenen deficiències en aquest punt. Aconsellem als nostres clients no veure només el present sinó que tinguin en compte on volen estar en un futur, perquè això pot canviar els requeriments del projecte. També recomanem que es deixin aconsellar pels professionals i tenir la ment oberta al canvi. Aquest darrer punt és molt important i pot marcar la direcció del projecte. Un altre aspecte de gran rellevància i sobre el que sempre conscienciem és la seguretat dins de cada projecte web. És un error creure que no ets important per patir un atac, per això és fonamental incorporar la seguretat en el projecte. En aquest sentit, segons les estadístiques, aquest any 2024 el 80% de les empreses patirà algun tipus d’atac cibernètic.

–A més, ajuden a les empreses en el seu procés de digitalització.

–Sí, és una altra de les facetes que ens apassiona realitzar. Ajudem les empreses a incorporar les noves tecnologies en els seus serveis i processos interns per millorar la seva eficiència, productivitat i competitivitat. La nostra experiència en empreses de primer nivell ens ha permès veure molts processos i com aquests s’han digitalitzat, alguns amb èxit i altres no. Això ens permet aportar a les empreses l’experiència necessària perquè els processos de digitalització s’executin amb èxit, tenint en compte en tot moment no sols la tecnologia, sinó també a les persones que són part del procés que s’està digitalitzant. Per als processos de digitalització, el nostre valor afegit radica en el fet que no som prescriptors d’una tecnologia o fabricant en particular, sinó que triem la solució que millor s’adapti al client i a les seves necessitats, tant actuals com en la seva evolució i creixement futurs.

–A Internet és important cuidar les mesures de seguretat per evitar perdre informació i també per no patir danys en la reputació de la companyia. Què pot fer una empresa per tenir la informació més segura?

–El primer de tot, trencar amb la creença que això mai els passarà a ells. Les estadístiques són clares i les notícies també. Gairebé totes les empreses sofriran algun tipus de ciberatac i la diferència entre les que sobreviuran al mateix i les que no radica en com estan de preparades i quant han invertit abans a nivell de seguretat. Actualment, la seguretat de la informació no és només incorporar un firewall i un antivirus a la teva empresa. Això és bàsic, per descomptat, però la seguretat va més enllà. S’han d’analitzar tant les infraestructures IT que té l’empresa com també els processos que la gestionen i plantejar-nos fins a quin punt sabem quin és el risc d’exposició en l’empresa. Segons les estadístiques, el 70% de les Pimes no estan preparades davant un ciberatac i transcorre de mitjana entre tres i sis mesos fins a la seva identificació, pel que més del 60% de les Pimes es veuen obligades a tancar. Una empresa pot tenir la informació més segura fent, entre altres coses, còpies de seguretat, xifrant les dades sensibles, o implementant una estratègia de ciberseguretat integral. La seguretat es basa en una bona anàlisi de riscos. No obstant això, la seguretat de la informació no ha de ser una cosa que escometem només perquè hi hagi una normativa o perquè hàgim sofert un ciberatac, hem de tenir-la present en les nostres empreses per protegir els nostres actius i imatge així com als nostres clients.

–Quines són les empreses que solen patir més atacs?

–Si bé totes les empreses independentment de la seva grandària i sector estan exposades, segons les estadístiques, les Pimes són les que actualment estan en major risc. Això és pel fet que estan menys preparades per afrontar i reaccionar a aquesta mena d’atacs atès que el seu nivell d’inversió en seguretat és menor.

–Entre els seus serveis també destaca la consultoria estratègica. Expliqui’ns què fan.

–Aquest vertical abasta serveis molt variats, però essencialment treballem amb els nostres clients per comprendre la seva situació present i els seus objectius de negoci, per a així assessorar-los i acompanyar-los en el desenvolupament d’estratègies que contribueixin a impulsar el seu creixement i èxit a mitjà i llarg termini. La nostra experiència ens permet aportar, a més, la nostra visió en termes de mentalitat de creixement així com de les últimes tendències tecnològiques del mercat aterrant-les a casos d’ús reals. La planificació d’una bona estratègia a mitjà termini alineada amb la seva identitat és el que permet als nostres clients estar en millor disposició d’afrontar reptes futurs i gestionar la incertesa que sempre existeix en els mercats.

–Quin creu que és el valor afegit d’AUMENTIUM respecte altres empreses del sector?

–Considero que el nostre valor afegit conjuga una combinació de diversos factors. D’una banda, la nostra visió d’humanitzar la tecnologia, perquè creiem fermament que la tecnologia ha d’estar al servei de les persones i no a l’inrevés. Després, la seguretat com a eix central en tots els nostres serveis i solucions, perquè apliquem la visió de la seguretat tant si desenvolupem una aplicació web com si digitalitzem un procés, i finalment, per la nostra sòlida experiència tant empresarial com tècnica. A més, considerem que la divulgació és un element important per contribuir a la societat en la qual vivim, conscienciar i impulsar el desenvolupament tecnològic i empresarial, per això hem realitzat al llarg de l’any 2023 una sèrie de xerrades i esdeveniments divulgatius presencials totalment gratuïts abordant diferents aspectes i temàtiques tant de l’àrea tecnològica com del món de l’emprenedoria. Seguint aquesta línia, hem creat un espai gratuït de periodicitat mensual denominat ‘El Teler Daurat’, on entrevistem persones del món de l’emprenedoria perquè ens comparteixin les seves experiències, els seus aprenentatges i la seva visió dins de l’ecosistema emprenedor. Desitgem que en aquest espai es puguin teixir aprenentatges, connexions, xarxa, èxit, històries i experiències.