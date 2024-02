Roger Espuga té 27 anys i es defineix com un noi molt ambiciós, alegre i treballador. És crític i perfeccionista amb la feina, aspectes que creu que tan poden ser una virtut com un defecte, però res que no es pugui millorar. Amb els seus amics va fundar l’empresa FIVE, una empresa de representació de youtubers al país.

–Per què van decidir obrir aquesta empresa? Quan la van obrir?

–Arran de la Covid-19 vam identificar, juntament amb el Sergi Martí i el Dani Lorenzo, els meus dos socis, l’oportunitat de mercat aprofitant l’ecosistema de youtubers, streamers i altres que hi havia al país i que no s’havia aprofitat. A més, som consumidors i hem crescut de la mà d’aquest sector des de petits, el que va fer que comencéssim amb uns alts coneixements de com posicionar-nos dins del mercat. Vam inaugurar FIVE a l’abril del 2021 amb l’anunci de la incorporació dels streamers RickyEdit, actual copropietari de l’equip, i MateoZ.

–Quan us van interessar en el món dels creadors de continguts?

–Portem coneixent el sector des de molt petits, hem jugat a videojocs tota la vida i hem crescut amb la generació de YouTube, el que va fer que coincidíssim amb els inicis dels primers creadors de contingut. Els perfils amb els quals treballem son els mateixos que feien els vídeos que miràvem a YouTube fa 10 anys. És un sector que va marcar la nostra infància de forma natural i ho portem molt interioritzat. A més, creiem que és un món molt interessant, amb molt futur i la comunicació ha evolucionat molt cap aquest sector. Abans si que es relacionava més amb els videojocs però avui en dia hi ha creadors de contingut gairebé de tots els àmbits.

–Tenen algun projecte en ment?

–A nivell de FIVE en tenim molts i és difícil respondre una pregunta tan general. Tenim com a objectiu créixer el màxim possible internacionalment com a club i marca, fer projectes i esdeveniments cada cop més grans i guanyar notorietat en el sector. També dins del país, ja que som andorrans i ens faria molta il·lusió fer coses aquí. Fins ara l’ecosistema i l’interès no era l’idoni, però a poc a poc la gent i les entitats en van familiaritzant amb la nostra feina i ens van sortint oportunitats.

–Què els ha ensenyat en qüestió personal l’empresa?

–Crear la teva pròpia empresa des de zero, encara que sigui amb amics, és sempre un camí arriscat, sacrificat i difícil. Molta gent es pensa que estem tot el dia relaxats i que al no tenir horaris fixes vas més tranquil però és tot el contrari, no fem una jornada laboral de x hores, rebem un sou i ens en oblidem de de tot fins l’endemà. És un procés en el que treballes molt, reps molts cops i poques alegries al principi però et fa més disciplinat, ambiciós i molt competitiu. Segons el meu punt de vista, emprendre des de zero és el camí professional més difícil, però si treballes i funciona és el més gratificant. Sinó, sempre ets a temps de buscar alternatives més fàcils o buscar feina a un altre lloc.

–Creuen que el tot el món influencer/streamer està infravalorat?

–La paraula influencer és molt general i molts cops s’ha posat cara a la paraula amb certs perfils que no són ni molt menys els més adients. També amb finalitats negatives per part de certs mitjans, i al final, com a tot arreu hi ha de tot, n’hi ha que tenen molt talent, n’hi ha que no. El mateix s’aplica als seus actes, personalitat, contingut, etc. No és bo generalitzar, i menys per obtenir clics a un article. En general, crec que sí que s’infravalora, per desconeixement o per desprestigi gran part de la societat té el costum de rebutjar l’evolució de les coses o d’anar-hi en contra, però crec que aquest món precisament va molt lligat a l’evolució de la comunicació, les xarxes socials i com s’ha digitalitzat el món.