La botiga d’Esports Espunyes del Tarter va néixer fa més de 40 anys, fins i tot abans que hi hagués una estació d’esquí, fundada per l’avi de Xavi Grau, qui actualment porta la tenda.

–Com ha estat l’evolució del material d’esquí en aquests 40 anys? Quines són les diferències que més nota?

–En els últims 20 anys ha evolucionat molt. Abans era un esport molt més elitista possiblement. No hi havia tanta afluència de gent i tampoc hi havia les instal·lacions que tenim avui en dia. Actualment, també és cert que amb tot el nou material ha ajudat a fer que molta més gent s’hi dediqui i que sigui molt més fàcil.

–I en la temporada actual com ha sigut l’afluència de clients? Hi ha hagut més, n’hi ha hagut menys?

–Fa dos anys que la manca de neu no ajuda gaire. Al final tot és proporcional, el client vindrà en funció dels quilòmetres esquiables i de la qualitat de neu que pugui arribar a tindre l’estació d’esquí. Per tant, no direm que és una temporada molt dolenta, però òbviament sí que anem una mica al mateix percentatge que pot anar en qualsevol altre sector, sobretot per la manca d’un bon volum de neu. Abans de la pandèmia, vam estar dos o tres anys que les temporades eren molt bones, també la qualitat de la neu ens va ajudar molt i ara estem pendents sempre una miqueta del cel, del fred i dels canons de neu per poder aguantar el que queda temporada, tant aquest any com l’any passat que per desgràcia es va tallar sobre el 13 de març per manca de neu.

–Com creu que evolucionarà amb les competicions mundials que s’han cancel·lat i amb el canvi climàtic, que està tenint uns greus impactes en els esports de neu?

–Fa molts anys que estem per aquí i realment recordem temporades molt més llargues amb molta més quantitat i qualitat de neu. També és cert que hem viscut temporades amb les quals hem d’entendre que no començàvem a esquiar fins a l’1 de gener i fins i tot molt abans la Puríssima no existia com a pont comercial. Per tant, entenem que hem guanyat dies esquiables i crec que és un cicle que amb la tecnologia, els canons de neu i les alçades al mes que estem crec que continuarem tirant endavant, simplement hem d’esperar una mica el cicle. Acaba d’ajustar-se i gràcies a noves tecnologies podrà continuar el sector i amb bon volum d’activitat. Entenem que el futur està amb les noves tecnologies, amb la inversió amb els canons de neu que puguin treballar a temperatures una mica més positives. Això ens ajudarà a tenir un manteniment de neu bo i perfecte per les estacions d’esquí. I en aquest cas tenim la gran sort que Grandvalira va ser una de les pioneres al Pirineu en invertir sobretot en els canons de neu i això ens ajuda ara a què nosaltres puguem tindre més de 100 km esquiables mentre altres estacions d’esquí hagin hagut de tancar o estiguin sota mínims.

–Respecte a les competicions que s’estan celebrant, acabem de passar un cap de setmana de Copa del Món, ja no és la primera vegada, com es percep aquestes competicions d’alt nivell des del punt de vista comercial?

–Mou molta gent la Copa del Món, però el que mou és molt professional, que estan ubicats sempre a prop de l’estació d’esquí i això fa que no hi hagi tanta oferta hotelera o a apartaments en aquests dies i es pugui encarir una miqueta més el preu. Però sí que és cert que el revulsiu que ens pot donar una Copa del Món a nivell mundial, que ens coneguin com a país ens ajuda a fer que cada vegada més gent que no coneix el país, vulguin venir aquí a conèixer on es fan les Copes del Món. Repercuteix a la llarga a conèixer, òbviament, el país, l’estació i tots els negocis que envolten el món de la neu. I això sí que és bo com a imatge a nivell internacional.