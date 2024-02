Rosa Da Silva és directora de l’Escola Bressol Dames de Meritxell, on treballa des de fa 21 anys. És diplomada en Treball Social a la UB i compta amb molta formació continuada relacionada amb els infants, i sobretot amb l’educació emocional i la pedagogia, especialment en les etapes de zero a tres anys.



– Quants anys fa que exerceix?

– A l’escola Bressol exerceixo des de fa 21 anys. Prèviament, vaig estar treballant a Govern, sempre dins del Ministeri que s’encarrega dels assumptes socials. També vaig estar com a treballadora social, concretament a l’atenció primària. A poc a poc em vaig anar especialitzant amb la infància. Els últims anys vaig muntar el servei d’infància de Govern, on era la responsable i Cap d’aquest servei.

– Com ha estat l’evolució en l’educació dels infants al país?

–Pel que fa a la nostra escola hem anat evolucionant i modificant el projecte pedagògic, introduint noves metodologies de treball, sempre adaptant-nos als nous temps. Això és degut al fet que l’atenció a la petita infància és un món en constant evolució.

.

– On nota més canvi?

–La introducció de noves metodologies és l’apartat on he notat més canvi. Per destacar, una metodologia que hem incorporat són els ambients d’aprenentatge. Aquesta nova metodologia permet als infants de la nostra escola aprendre segons els seus interessos. És a dir, no són activitats tan dirigides com les que eren anys enrere, sinó que el que fem són propostes als infants i ells dediquen el temps que volen a les diferents propostes. Bàsicament, anys enrere els infants anaven més marcats i amb activitats bastant més dirigides dins de l’escola. Aquest seria el canvi més innovador i important que hem implementat a l’escola bressol.

– Quin creu que és el punt més important a l’hora d’educar als infants a la seva escola?

–Considero que existeixen diferents punts rellevants. En primer lloc, t’ha d’agradar i sobretot has de sentir passió per la teva feina. Després, has de tenir clar que és una etapa on has de combinar educació amb atenció i estima. Estem parlant d’una etapa on el contacte amb els nens és imprescindible. És a dir, el contacte físic, els petons, les abraçades i en general l’estima cap a l’infant. D’igual manera, aquest contacte sempre ha d’anar acompanyat d’un bon pla pedagògic. Per això, el que fa que nosaltres no siguem una guarderia on simplement es guarden els nens i nenes, sinó que siguem una escola bressol, és la combinació entre un pla pedagògic consistent i l’estima que els nostres infants requereixen. Per afegir, la nostra tasca amb tot el que fem busca despertar la curiositat dels nostres petits.

- La seva escola executa moltes activitats amb els infants, conjuntament amb altres àrees com els avis del Centre Sociosanitari del Cedre. Per què creu que són importants aquestes col·laboracions?

– Primerament, aquest projecte neix per part de la coordinadora de la nostra escola Marta Gaztelu. És un projecte que el considerem com el pilar fonamental de l’educació a l’escola. Creiem amb tot el que és la interacció dels infants cap a diverses comunitats, com aquest cas la gent gran de la residència del Cedre. És bàsic, ja que li dones l’oportunitat als infants de tenir relació amb els avis. Cal destacar que a causa de diverses raons molts dels nostres infants no compten amb els seus avis. També, és bàsic per als avis del centre, pel fet que els donem molta vida, ells gaudeixen molt amb els infants i es tornen a sentir útils, fet que considerem molt important. No només duem a terme activitats amb gossos i fem música, els avis també venen a l’escola i ens ajuden a donar dinar, a explicar contes, ensenyen tradicions, fem excursions... Aleshores, aprofitem les capacitats que tenen tots els avis per contribuir a escala social, fet que els fa sentir útils, però sobretot molt feliços. Cal afegir que aquest projecte està en constant creixement des del 2016 i comptem amb la vital col·laboració del Patronat Dames de Meritxell que subvenciona les activitats que fem.