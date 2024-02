Catia Abrantes va néixer a Coïmbra, Portugal, però va venir a Andorra quan tenia 18 anys per poder treballar i reunir-se amb els seus pares. Actualment, és propietaria amb el seu marit de la Ruta dels Sabors, on ofereixen una gran varietat gastronòmica.

–Quan va venir a Andorra?

–Quan vaig venir al país tenia 18 anys, per tant, fa uns 15 anys que sóc al país.

–Quin va ser el motiu d’emigrar cap Andorra?

–Principalment, el motiu va ser el treball. D’igual manera, ja havia visitat Andorra en diferents ocasions abans de fer els 18 anys, ja que sempre és un país que m’ha agradat. Seguidament, vaig rebre una proposta força interessant per treballar a un hotel conegut del país i vaig acceptar-la inmediatament. A part, el motiu final que em va fer decantar per Andorra va ser que tenia als pares al país, i per tant no podia deixar escapar l’oportunitat de venir i estar molt a prop d’ells.

–Fa quan que estan a la Ruta dels Sabors?

–Porto aproximadament dos anys treballant a la Ruta dels Sabors.

–El nom del local és per algun motiu en especial?

–La Ruta dels Sabors es va posar per representar la manera en la qual nosaltres oferim els diferents productes als clients. Tenim menjars típics de diferents països com Portugal, Andorra i Espanya. També proposem als nostres clients provar el nostre kebab, menjar típic de Turquia i que generalment només es troba en locals especialitzats. Així doncs, és una manera de dir als clients que al nostre local trobaran una ruta de sabors que toca plats típics de diferents països.

–Té experiència laboral prèvia en el món de l’hostaleria?

–Sempre he treballat en aquest món. Els meus pares i avis tenien a Portugal un restaurant i una pastisseria on ja vaig adquirir les primeres experiències des de petita. Després, quan vaig venir cap Andorra vaig continuar guanyant experiència a l’hotel on vaig treballar i també a un restaurant on vaig estar bastants anys, fins a arribar a l’actualitat.

–Nota canvi respecte al seu país de procedència?

–És diferent, Portugal té més coses per fer. En canvi, a Andorra, en l’àmbit de salut i treball ho valoro positivament, més que al lloc on vaig néixer.

–Com és el seu dia a dia?

–Treballo de dilluns a diumenge i dimecres i diumenge sóc l’encarregada de tancar la Ruta. Sempre, en el temps lliure, intento passar temps amb la família i amb els meus nens. Pel que fa al treball al bar, sempre ajudo en tot el que puc. Estic a la cuina, com també puc estar a la barra cobrant i servint.

–Tenint en compte que el local està ubicat davant del Lycée i al costat de l’estadi de futbol i bàsquet, com valora aquesta bona ubicació?

–Està molt ben ubicada pel que respecta al futbol, bàsquet i el col·legi entre setmana. En canvi, és veritat que moltes vegades ens falten clients pel fet que l’aparcament en aquesta zona és molt dolent. Pràcticament, mai hi ha lloc per poder aparcar, i això és un punt negatiu pels clients. També estem parlant d’una zona bastant amagada, si no fos pels esdeveniments esportius, estaríem parlant d’una zona pràcticament inexistent. Per exemple, la nit també és molt tranquil·la si no hi ha partits de futbol o bàsquet, i això en gran manera ho notem. Dit això, vull destacar que estem molt contents amb el futbol i el bàsquet, ja que sempre que hi ha esdeveniment d’un dels dos esports, la Ruta s’omple d’aficionats.

–Que destacaria de la Ruta dels Sabors?

–Fem menús de dilluns a divendres a 10 euros, en què incloem primer plat, segon, postre i una beguda. A banda d’això, fem entrepans de tota classe i fem menjars típics de Portugal com la fransesinha i el bacallà a l’estil portuguès. Crec que oferim als nostres clients molta varietat de menjar i productes a preu únic.