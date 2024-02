Josep Andres Saborido és un jove empresari andorrà de 31 anys que, des dels 27 anys, dirigeix diversos negocis, entre ells una agència de màrqueting coneguda com a BLVCK TALENT. En ella, Saborido representa influencers de renom mundial, a la vegada que manté relacions directes amb prestigioses empreses com Amazon, Rituals, RedBull, BurgerKing, Cupra, Max Colchon, entre d’altres.

–Com sorgeix la idea de crear la seva pròpia agència de màrqueting?

–La idea neix de l’evolució dels canals publicitaris i la globalització d’Internet, ja que cada vegada veiem que es creaven més influencers i, sobretot, pel fet de saber que no totes les empreses poden destinar un departament o una persona especialitzada en influencer màrqueting. Estem aquí per fer de pont amb qualsevol influencer de qualsevol públic.

–Quin era el principal objectiu a l’hora de posar-la en marxa?

–El principal objectiu sempre ha estat abaratir els costos de promoció que tenim actualment. Els mitjans convencionals s’estaven quedant enrere i des de la pandèmia vam veure una oportunitat de tenir un abast similar als mitjans de comunicació, amb possibilitat de sectoritzar el públic objectiu analitzant el públic de la base d’influencers que vam anar construint.

–I quin tipus de serveis ofereixen?

–Dins de l’empresa s’ofereixen des dels serveis bàsics d’optimització d’anuncis a Internet fins a models híbrids, en els quals l’influencer cedeix la seva imatge i la fem servir a Facebook Ads sectoritzant el públic de la marca, amb l’objectiu de realitzar campanyes publicitàries més exitoses i amb un pressupost més equilibrat. Sempre agrada que una cara coneguda ens recomani alguna cosa que és bona.

–Abans comentava que treballen amb clients molt diversos.

–Sí, tenim clients de molts tipus. Des de negocis físics fins a botigues en línia o empreses que simplement volen fer campanyes de product placement o street màrqueting. La veritat és que la tecnologia avança tan ràpidament que les modes actuals deixen d’estar al dia molt més ràpid que no pas fa uns anys.

–Què diria que és el més complicat a l’hora de treballar amb aquests clients?

–Actualment, al mercat global, només un 5% d’empreses utilitzen l’influencer màrqueting per a les seves campanyes publicitàries. La resta, el 95%, continua sent un misteri per a ells perquè no creuen en els influencers en no ser de la seva època. Avui en dia, un influencer pot arribar a tenir el mateix poder que un esportista de primera línia o un pilot d’F1. Són figures que, amb el seu don de gent, captiven les persones, i amb el seu carisma creen aquest vincle amb les seves audiències. Jo diria que el més complicat del meu treball és convèncer a aquest 95% de clients que l’influencer màrqueting funciona realment.

–I, per contra, què diria que és el més fàcil?

–El més fàcil podria ser la comunicació bidireccional entre marca i influencer, sent nosaltres l’intermediari, de manera que sabem com parlar-li a l’influencer i com tractar al client.