Meritxell Martínez va obrir juntament amb el seu marit l’empresa Miu, encarregada de cuidar a gats quan els propietaris es troben fora de casa. Com a tutora de gats es va adonar que hi havia una manca d’aquesta necessitat, i va començar a formar-se per poder obrir l’empresa i oferir aquest servei al Principat. Se’ls pot contactar a través de la xarxa social, Instagram @miu_catsitter.

–Com va néixer Miu?

–Estava un dia a casa, i jo tinc dos gats. Estàvem planejant les vacances i no trobava a ningú que estigués qualificat per venir. Els gats són molt complexos, hi ha gats que no volen companyia, però n’hi ha d’altres que sí. Jo buscava algú que vingués a casa dues vegades al dia, i no trobava. Tu li pots dir a un amic o a un familiar, però no fan el mateix servei. Venen, treuen les caques i marxen, i quan agafes a algú així sense coneixement tampoc entenen si l’animal s’està posant malament, si està bé o com han d’actuar.

–Quin servei ofereixen?

–Em contracten per servei. Dura entre 40-60 minuts, depenent de l’estat del gat, perquè cada gat és unic. Hi ha gats que necessiten més d’una hora i altres que als 40 minuts ja has de marxar. Quan ens contracten ens donen la clau, signem el contracte i jo em faig càrrec de l’animal. Ens fem càrrec 100%; si es posa malament, jo em posare amb contacte amb el veterinari i el portaré. El servei consisteix en una part de sociabilització amb el felí, i una altra part de neteja, i això depèn molt de cada gat. Nosaltres tenim uns estudis i sabem llegir el llenguatge corporal dels gats, deixem que ens olorin, hi ha gats que et marquen i marxen. Sempre intentem que juguin una mica, n’hi ha molts que volen mimos, que els pentinis. El primer dia ja veiem com és el caràcter del gat i què necessita.

–A quants gats estan cuidant actualment?

–Això funciona per temporades. Ara mateix ens trobem en temporada baixa. Pel que fa als clients des que hem obert fins ara, en tinc bastants, i tinc clients que tenen contractes especials que jo ja em quedo les claus de la casa i que quan marxen una vegada o dos a la setmana, em truquen i em diuen si puc anar-hi.

–Quin és el funcionament? Hi va diàriament?

–Depèn molt del gat. Nosaltres recomanem sempre que sigui cada dia, perquè soc una persona estranya i el gat m’ha de relacionar com que soc la seva cuidadora i per crear un vincle, ha de ser cada dia. El gat no pot sortir del seu entorn, els gats de casa, si tu els treus de la seva rutina tindran un estrès que es pot convertir fins i tot en agressiu. M’he adonat que a la gent els costa una mica pagar i intenten fer dia sí dia no, llavors nosaltres valorem si és possible o no. Si és un gat sol, no, si són dos gats podem provar, perquè ja no es queda sol.

–Quin és el ‘feedback’ que els donen les famílies?

–Els nostres clients estan contents perquè saben que estan ben cuidats, i estan encantats amb la comunicació i marxen molt tranquils en saber que els felins estan atesos amb gent formada. Tots els gats agraeixen molt les visites, quan anem i ells són el centre d’atenció i ens preocupem de cobrir totes les seves necessitats són molt agraïts, quan ens veuen es fiquen molt contents. Som famílies multiespècies i no són els nostres fills, però són una part molt important de la família i que estiguin ben atesos dona tranquil·litat.

–S’han trobat amb algun client que els hagi demanat alguna cura especial pel seu gat?

–Sí. De cura especial en tenim amb medicació, ens han contractat també per anar a ficar menjar a uns gats de carrer, una família de gats que vivien en un garatge. En tenim un que ve a casa només a dormir i a menjar, un altre que té una dieta molt estricta que només menja a les 06.00 hores. També tenim gats molt especials que necessiten atenció dues vegades al dia.