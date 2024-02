Lisa Cruz és una andorrana de 28 anys que va marxar durant 10 anys a fer els estudis i a treballar fora i va tornar quan va passar la pandèmia per ajudar la seva família. Està treballant a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

–Per què i des de quan va començar a treballar amb l’AQUA?

–Fa un any i mig ara gairebé. Abans de treballar a l’AQUA, treballava per la Unesco per la secció d’ensenyament superior. I quan vaig acabar aquest projecte, volia seguir en aquest àmbit i l’AQUA em proposava una feina dins de la qualitat ensenyament superior a Andorra i és el que volia fer.

–Com avalua l’ensenyament superior a Andorra?

–És un sistema que està creixent. Estem veient moltes universitats que arriben al país. És veritat que hi ha un paradigma una mica específic perquè, a part de la Universitat d’Andorra (UdA), totes les universitats que entren són de caràcter en línia i és una cosa que no es veu gaire sovint als altres països d’Europa i on hem de mirar si encaixa encara amb la imatge que volem donar del país i del que és l’ensenyament superior de qualitat a Andorra. Però és un moment molt interessant perquè hi ha molts canvis que s’estan fent al voltant d’aquest creixement.

–Com és el dia a dia a la seva feina?

–Molt bonic, és una oficina molt petita. Encara que siguem una agència escrita al consell, només fins fa poc érem tres, ara som cinc i tenim molt bona entesa entre nosaltres. La feina de l’AQUA realment és avaluar la qualitat de l’ensenyament superior i dels plans d’estudis de cada universitat i llavors moltes vegades és redacció d’informe, reunió amb experts i més o menys és el que estem fent ara.

–Com creu que Andorra haurà evolucionat en 10 anys en matèria de l’ensenyament superior? Creu que s’està progressant i que en uns anys podrem veure canvis molt significatius?

–De fet, ho diria bastant abans. L’AQUA ja està anant cap a una europeïtzació de la seva feina amb una valoració externa de l’Agència Europea de Qualitat d’Ensenyament Superior que donarà unes fundacions més sòlides perquè l’ensenyament superior d’Andorra sigui qualitatiu a uns estàndards europeus. Llavors és una cosa molt positiva per nosaltres. També implica uns canvis legislatius i del sistema que tenim actualment i que ja s’estan fent ara.

–És a dir, ens estem homologant amb Europa, oi?

–És exactament el que estem fent. Honestament, la feina que ha fet l’AQUA des de la seva creació el 2016, amb la seva forma actual, ja anava enfocada cap allà i els treballs ja s’han fet des de fa molt de temps. Aleshores, aquesta acreditació oficial que veurem aquest any o a principis de l’any que ve, és una continuació natural de tota la feina que s’ha anat fent des de l’antiga direcció amb la Marta Fonolleda a l’actual de l’Isaac Galobardes. És molt positiu pel país poder tenir aquest reconeixement europeu.

–També tenim la Universitat d’Andorra que també està en continu creixement. Com la veu?

–Molt positiva. Tenim una molt bona relació amb ells. Amb tot l’equip acadèmic, des del rector al Consell de Qualitat, que és amb qui tractem més, hi ha una molt bona entesa. De fet, moltes vegades les novetats o els canvis que volem aportar, involucrem a l’UdA perquè ens pugui ajudar també o donar la seva opinió com a actor interessat de com aquests canvis s’han d’implementar.

–Per què és tan important que el país compti amb un ensenyament superior fort?

–El rol de la universitat és aportar alguna cosa a la societat, ja sigui amb les competències necessàries per al món laboral, o per la recerca o per tot el que pot impactar a escala social amb els coneixements que tenen els alumnes. Si tenim un sistema robust, seran unes persones que faran bé a la nostra societat.