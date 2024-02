Montse Padrès és una apassionada de l’interiorisme que l’ha acompanyat sempre, és innat. Ja de petita gaudia imaginant-se com canviar i elevar els espais, mirava els edificis i es figurava què hi hauria a dins... pensava en noves solucions que es podrien fer si el projecte fos seu, com podia modificar i millorar les coses buscant l’harmonia i l’equilibri jugant amb els colors o la distribució.

–Quins consells ens pot donar per triar un bon professional?

–Seleccionar un bon interiorista, és clau per aconseguir el resultat desitjat pel client. És important que aquest entengui bé com ets, com vius l’espai i quin és l’objectiu que vols assolir. Ha d’inspirar-se en la família, que ocuparà l’ ambient i en la localització, no en les tendències o altres propostes, les corrents passen de moda en canvi la personalitat de cada un, perdura.

–Com descriuria el perfil de clients que tenen?

–Padrès Interiors és un estudi boutique, que desenvolupa un número limitat de projectes a l’any, ja que volem oferir a cada comprador la dedicació necessària, per entendre el seu estil i expectatives. Tots els dissenys són diferents i fets a mida, per tant el perfil de públic al que ens dirigim és residencial premium, discret, que busca qualitat en els materials i els acabats. També treballem per constructores o fons d’inversió.

–Quins són els principals serveis que ofereixen en l’àmbit de les reformes?

–Ens ocupem de tot, fem des de reformes integrals a decoració totalment personalitzada, incorporant la concepció, proposta de nova distribució, materials, acabats, mobiliari, il·luminació... fins a l’últim aspecte ornamental, com pot ser la selecció d’art, la vaixella o les estovalles de la taula. Redissenyem els entorns actualitzant-los i adaptant-los als requeriments específics de cada client. També proporcionem un servei de disseny online, que funciona molt bé amb persones, que no tenen les propietats a Andorra.

–Es té una visió de que l’interiorisme és car,.Això és un mite o una realitat?

–Molta gent encara confon l’interiorisme amb la decoració. L’interiorisme no respon només a criteris estètics. Els espais influeixen directament sobre el nostre benestar i qualitat de vida. Un especialista en interiors ha de posar atenció a condicions de confortabilitat, a definir la circulació i jerarquitzar zones. Tot això requereix dedicació, temps i uns coneixements que la majoria de clients no tenen.

–Ens pot explicar alguna obra, que hagin desenvolupat recentment?

–Fa un parell d’anys vam treballar en el disseny d’una reforma integral d’un àtic i sobreàtic a Barcelona. La intervenció va aportar llum a un pis fosc i tancat dissenyant una gran zona totalment diàfana, orientat a les grans cristalleres amb vidres de colors de la façana de l’edifici i redistribuir tot l’espai per acollir tres dormitoris i una habitació d’ús flexible. Li vam donar accés a la planta superior amb una escala en forma helicoidal, que abraçava un ascensor panoràmic de vidre. A la planta superior hi havia una gran terrassa i se li va donar protagonisme a la cúpula amb un terra de vidre trepitjable i antilliscant.

–Ara començarà la primavera. Ens pot donar alguna proposta senzilla per renovar la llar?

–Canviar un espai sense obra és complicat, però aquests tips poden ajudar. Aposta per cortines translúcides i textures fresques en teixits naturals així com colors clars que potenciïn la lluminositat. Dona un toc de tons verds o introdueix motius florals, bé amb coixins o utilitzant plantes. Prepara les terrasses, decora-les amb un bol ple de llimones i amb coixins de teles resistents al sol, que tinguin un tacte natural.

–Quin seria el projecte dels seus somnis?

–M’encantaria rehabilitar una borda, una masia o una casa antiga de poble de principi a fi. Redotar els espais antics de l’esplendor que es mereixen amb un enfoc modern sempre m’ha fascinat. S’estila molt a l’estranger, aquí encara no. H