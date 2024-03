Juan Arnau és el CEO i fundador d’elrow, un festival reconegut a nivell internacional que busca la interacció entre les espectaculars decoracions i els assistents. L’any passat van arribar al Principat amb l’Snowrow, un festival pensat no només en la festa, sinó també en l’esport i les activitats de dia per a totes les edats. Aquest any repeteixen amb una segona edició que se celebrarà del 4 al 7 d’agost.

Què és l'Snowrow?

L'Snowrow és un festival que neix fa dos anys en què barregem per primera vegada en la història de la marca el concepte d'esport de dia, neu, famílies, nens i música.

Com va néixer la idea?

Neix pràcticament fent sessions de brainstorming a l'oficina de Barcelona. Com a marca volíem tenir un producte diferent. Buscàvem interacció amb famílies i nens i volíem enllaçar-ho amb el món de l'esport i l'objectiu era tenir un festival de dia. A través de la família Viladomat que ja ens coneixíem, ens va sorgir la possibilitat de fer-ho i vam decidir tirar el projecte endavant. En un primer moment havíem mirat també els Alps i Sierra Nevada, però vam aconseguir quadrar-ho perquè fos a Andorra i amb el suport de la família Viladomat i del Govern del país va poder sortir.

Què té Andorra que no tenen altres llocs per fer aquest tipus d'esdeveniments?

A nivell organitzatiu i de producció ens va molt bé perquè estem al costat de Barcelona i comparat amb altres mercats era la millor opció. A més com a estació d'esquí i també com a país és fabulós. Andorra és un indret on està tot molt pensat per l'esport, sobretot l'esquí i té reconeixement internacional. Sierra Nevada, per exemple, està pensat més per un públic espanyol i amb elrow sempre busquem que el client internacional conegui el lloc on fem el festival perquè s'hi desplacin.

Què volen aconseguir amb aquesta nova edició?

Elrow és una marca molt creativa i sempre busquem crear nous productes a països diferents. Fem des de shows amb 40.000 o 50.000 persones a països com Holanda, Anglaterra, Itàlia o Espanya, fins a productes més petits en illes petites de Croàcia, l'any passat vam començar amb l'Snowrow aquí a Andorra... Tenim diferents conceptes de festivals per a totes les edats.

Com explicaria què és elrow per qui no conegui el festival?

És una festa immersiva on el client forma part activa. Nosaltres posem la decoració, els efectes, els inflables i els dj's, però quan aconseguim que el client formi part activa de l'espectacle és quan aconseguim l'èxit.

Què pot esperar qui assisteixi a l'Snowrow?

És un producte molt especial per a nosaltres perquè és de dia i així aconseguim que la gent vingui a passar un bon dia. Teníem clar que a Andorra no volíem fer un festival de nit, i per a nosaltres acabar a les 00.00 hores és perfecte perquè aconseguim que la gent vingui a passar el dia complet a les pistes d'esquí. La idea és que els assistents esquiïn al matí i oferir-los diferents activitats per a tots els membres de la família a totes les zones de l'estació, especialment al Pas de la Casa i Grau Roig. A partir de les 16.00 hores oferim la part musical amb dj's d'electrònica fins a les 00.00 hores. Dels més de 80 shows que fem a tot el món, el d'Andorra és l'únic pensat per a tota la família.

A més el festival comptarà amb grans estrelles.

Efectivament, nacionals i internacionals. La màgia d'elrow és que sempre comptem amb el top 100 o 200 d'artistes de tot el món. És evident que els dj's són importants, però ho és més que el client vingui amb ganes i energia per passar-ho bé durant quatre dies.

Quines són les novetats d'aquest any respecte de l'any passat?

S'assembla bastant, però hem corregit algunes coses que no ens van acabar de funcionar i hem afegit un segon escenari per la part musical de les tardes que funcionarà des de les 16.00 hores fins a les 00.00 hores.

Quants assistents esperen?

L'any passat van venir 8.000 persones i aquest any creiem que tindrem sobre els 6.000 assistents. Creiem que hi haurà menys públic bàsicament per la neu.

Tornaran l'any vinent?

L'any que ve encara no ho sabem, la veritat és que som una mica itinerants i ens agrada molt canviar ubicacions i anar canviant de país. Quan veiem com va aquest any decidirem què fem.