Borja Sanfelix i Espe Workout són dos professionals de les xarxes socials que, a més, han creat una aplicació mòbil d’entrenaments i nutrició. Als seus perfils d’Instagram comparteixen el seu estil de vida, motivació, superació i tips per ajudar la gent a aconseguir la seva millor versió.

—Després de la pandèmia de la Covid van crear gas workout app. Què és i com funciona l’aplicació?

—Borja: És una app d’estil de vida enfocat a l’entrenament i l’alimentació. Nosaltres facilitem uns programes d’entrenament amb vídeos explicatius que actualitzem cada sis setmanes.

Espe: També fem un pla d’alimentació personalitzada, ens adaptem a l’objectiu de cada client tenint en compte malalties, al·lèrgies o intoleràncies. A més, si alguna cosa no els agrada tenen l’opció de canviar-ho. El pla inclou cinc dies perquè durant set dies poques persones ho segueixen. Les revisions amb el nutricionista són mensuals per poder fer un seguiment.

—Quan va néixer?

—E: La idea va sorgir durant el confinament l’any 2020. Nosaltres ja compartíem entrenaments al gimnàs i confinats vam veure que podíem ser útils. Vam començar a preparar entrenaments per a totes aquelles persones que estaven parades a casa i ho varem fer de manera adaptada amb ampolles i les coses que teníem.

B: En el nostre cas ens havíem muntat un gimnàs, però ens vam adaptar a la gent. Arran d’això vam decidir continuar compartint contingut de manera gratuïta a Instagram, però vam crear l’app per a totes aquelles persones que volien anar una mica més enllà.

—L’app té un pla duo i vostès en són el clar exemple.

—B: Exactament. Nosaltres mengem exactament el mateix, però amb diferents quantitats. Amb les fotos de l’evolució que es posen a l’app i el progrés amb seguiment mensual es va alternant la dieta.

E: Un dels punts positius del pla duo és que quan un afluixa l’altre està allà per fer-lo activar-se de nou.

—El fet de dedicar-se al mateix els ajuda a motivar-se mútuament?

—B: És molt més fàcil. Per a nosaltres és un hàbit del nostre dia a dia. Ens motivem molt perquè en termes d’entrenament jo soc més de cada dia i ella descansa més, però l’alimentació la cuida molt més que jo.

E: Al final si tens una parella que es cuida t’impulsa a cuidar-te tu també. Si l’altre entrena també ho fas tu per estar a l’altura. Ens equilibrem molt entre els dos.

—Tots dos van començar en el món del fitness per separat. Com van ser aquests inicis?

—B: jo porto 23 anys entrenant. Soc de València i un estiu vaig pensar que per dedicar-me a la seguretat privada m’aniria bé cuidar el meu físic. Amb 14 anys vaig comprar-me unes peses i d’aquí ja em vaig apuntar a un gimnàs. El fet de tenir un bon físic em va començar a obrir portes per treballar al món de la nit, seguretat i guanyar-me el respecte de la gent perquè amb 18 anys ja pesava 100 kg. El fet d’entrenar em va donar moltíssima seguretat en mi mateix.

E: Jo fa 14 anys que entreno i vaig començar al gimnàs més proper a casa. Buscava un objectiu físic més que mental, però després em vaig adonar que l’esport t’ajuda molt a superar-te a tu mateix i a organitzar-te mentalment. Comences amb un objectiu físic i t’acaba enganxant per moltes més coses. Abans a la sala de musculació només em trobava una noia, però que ara entreni aquí a Caldea i vegi tantes noies motivades entrenant em sembla brutal.

—Què significa l’esport en les seves vides?

—B: Per a mi és aquell equilibri que cada dia em fa saber on estic i estic molt agraït de poder fer cada dia una cosa que m’agrada tant.

E: És el meu motor del dia a dia. És una cosa que tenim fixa i és igual l’hora i el lloc perquè inclús quan marxem de viatge continuem fent esport.

—Fins a quin punt creuen que l’esport hauria de ser obligatori en la rutina diària de cada persona?

—E: Hauria de ser-ho, és clau. Et dona moltíssims beneficis pel que fa a salut i també en l’àmbit físic i mental.

B: Hi ha gent que mai ha fallat i l’esport t’ensenya a caure i a tornar-ho a intentar. L’esport et fa esforçar-te i t’ajuda a aconseguir el que et proposes.

—No només és l’esport sinó també l’alimentació. Com es pot trobar l’equilibri? I com s’aconsegueix mantenir la motivació?

—B: En termes d’alimentació has de buscar una persona experta que t’orienti. Jo sempre vaig incloent el que m’agradaria provar i segons els resultats ho faig o no. La motivació la trobes quan veus que vas obtenint resultats.

E: Nosaltres som molt motivats i ens despertem amb energia. Tot i així, la motivació no sempre hi és, i quan falla ja és qüestió de disciplina.

—Què ha de passar en el seu dia perquè sigui perfecte?

—B: Ens hem muntat la vida d’una manera en què el nostre dia és perfecte. Ens costa sortir del nostre pla del dia a dia. Ens hem estructurat les hores per complir objectius a diari. En el moment en què hem fet les set o vuit coses que tenim marcades ja tenim el dia fet. A més anem incloent projectes que ens fan evolucionar. Tot el que ens fa feliços és aquest equilibri i sentir que estem creixent.

E: Entrenar ens fa molt feliços. Podríem viatjar més del que fem, però ens agrada molt la nostra rutina diària.

—Què és el que més els agrada d’Andorra?

—E: Estem enamorats d’Andorra. És el millor canvi que hem fet en les nostres vides. Ens encanta la gent, la seguretat, tot l’entorn natural en el qual et mous i el fet que la gent fa molt esport. Sentim que estem on hem d’estar.

B: Des que estem aquí, que portem gairebé dos anys, cada dia agraïm el canvi. El motor va ser per la direcció en la qual estava anant el nostre país, Espanya, i vam descobrir un paradís que no ens podíem imaginar. És un paradís de sol. Valorem moltíssim la seguretat que hi ha al país. A més aquí hi ha una mentalitat molt més oberta en molts camps i les oportunitats que tenim en el nostre dia a dia amb aquest entorn.

—Què és l’èxit? I la felicitat?

—B: Per a mi l’èxit és despertar-te al matí i anar a dormir a la nit havent tingut l’oportunitat d’haver fet el que t’agrada durant el dia. És estar il·lusionat. Qui té un per què té un tresor.

E: L’èxit i la felicitat van lligats perquè si tu trobes allò que t’apassiona i ho converteixes en la teva feina i en el teu dia a dia et porta al teu èxit i alhora et fa feliç.