Rubén García és creador de contingut i amant de l’esport que fa uns anys va decidir compartir la seva afició per l’activitat física a les xarxes socials. Amb feina i constància ha aconseguit crear una comunitat que ja supera el milió de seguidors que, moguts per l’esport, busquen un estil de vida saludable. Tal com explica en aquesta entrevista, ha aconseguit crear un vincle amb la seva comunitat i fer de la seva afició la seva professió. Aquest pròxim dimarts 26 de març farà una masterclass a Caldea.

—En quin moment de la seva vida va decidir dedicar-se al fitness?

—Durant la pandèmia. Soc enginyer biomèdic i treballava a una multinacional que es dedicava a fer assajos clínics en oncologia. Abans de la pandèmia tenia les xarxes socials com a hobby, però arran del confinament van sortir oportunitats laborals que van fer possible convertir el hobby en una professió i poder-m’hi dedicar al 100%. És una oportunitat que vaig agafar en el seu moment i a dia d’avui continuo fent-ho i estic més content que mai.

—Quins són els tipus d’entrenaments que fa i quanta estona al dia hi dedica?

—Principalment entreno força i faig un o dos grups musculars com a màxim i ho combino amb entrenament funcional, però la gran base és la força. Faig entre una hora i una hora i mitja al dia.

—Expliqui’ns quina és la seva rutina diaria.

—M’aixeco aviat i el primer que faig quan m’aixeco és treballar. Contesto correus, missatges, estic pendent dels clients de l’app d’entrenaments i faig gestió d’oficina. Al migdia entreno una hora i mitja i a la tarda segueixo treballant. Tot i que no tinc horaris, sempre se me’n va de les mans i em passo el dia treballant. Els continguts que gravo són al gimnàs o la cuina i aquests últims els combino amb la meva dona que es dedica exclusivament a això. Em facilita molt tenir el gimnàs a casa per gravar els vídeos i l’edició d’aquests també la faig jo.

—A més també deu seguir pautes alimentàries.

—Estar saludable i en forma té tres pilars bàsics que són com un tamboret de tres potes: el descans, l’alimentació i l’entrenament. Si escurces qualsevol de les potes al final no podràs seure. I si ho acabem de fer rodó ho podem convertir en una cadira de quatre potes, ja que no només és el benestar físic sinó que també hem d’incloure el benestar mental. Estar saludable també és tenir una bona salut mental.

—El fet de cuidar-se amb l’alimentació i fer esport costa a moltes persones. Quin consell els donaria?

—Penso que arrencar és la meitat de la feina. Una vegada has passat el primer dia, la resta de dies ja venen molt més fàcil. Fer rodar la bola gegant de mandra i excuses costa al principi, però cada vegada menys perquè ho converteixes en un hàbit. El més important que té una persona és la seva paraula i el seu compromís amb els altres i amb ell mateix. Fer un bé cap a la teva salut és la més gran forma d’autoestima i amor cap a un mateix. Fer el contrari i faltar-te la teva paraula és una falta de respecte cap a tu mateix. Les excuses i posposar-ho és fàcil, però el perjudicat acabes sent tu. És una pena que quan quedem amb algú per entrenar no fallem per no fer-li el lleig i perquè no vols fallar als altres, però no t’importa fer-t’ho a tu mateix. Ens hem de posar al cap la frase: «no fallaré a la meva paraula».

—Té un gran nombre de seguidors a Instagram. Com s’aconsegueix cuidar una comunitat tan gran?

—Amb compromís. Si tens un compromís amb la teva gent és fàcil. Has de tenir clars els continguts i la temàtica i has de fer el que t’has compromès a fer i superar-te en cada vídeo que fas. Crec que la diferència entre influencers i creadors de contingut és molt gran. Els creadors de contingut no parlen de la seva vida i fan les coses des del seu ego i exposant els luxes, sinó que aporten contingut de valor als altres. Amb el temps veus com la popularitat acaba caient i alguns acaben en l’oblit, però si crees contingut amb constància sempre creixen els seguidors. El meu sector de vida saludable és un àmbit que no passa mai de moda perquè la gent cada vegada es cuida més, vol noves idees i recursos per aprendre a cuidar-se i que no se’ls faci pesat i avorrit. Per a mi no només és agraït sinó que ho gaudeixo molt.

—Suposo que fer classes en grup presencials és una motivació extra.

—No ho acostumo a fer gaire, ho faig molt de tant en tant. Tinc la meva aplicació d’entrenaments i allà és on dedico tots els meus esforços. Quan es donen oportunitats com ara aquest dimarts vinent a Caldea fent aquesta classe és genial perquè pots connectar de forma personal amb la gent i transmetre la teva energia. No és una cosa que faci gaire sovint, però m’agrada fer-ho. Sempre acabo afònic perquè ho dono tot (riu).

—Què poden esperar els que vinguin dimarts a l’entrenament a Caldea?

—Molta energia, molt bon rotllo i sobretot passar una bona estona... Els que vinguin entrenaran amb ganes (riu). Rebran una dosi de salut que és molt important i ho faran de forma divertida, dinàmica i passant-ho bé. Serà una classe de 45 minuts en la qual combinarem exercicis de força i càrdio, i tothom ho podrà seguir al seu ritme. Serà un entrenament full body que sempre agrada molt.

—Què considera que és l’èxit? I la felicitat?

—Per a mi l’èxit i la felicitat és estar en pau. Quan tens les teves necessitats bàsiques cobertes ja ets exitós. Ara tinc feina, no em falta de res i, en aquest moment és quan t’adones de la tranquil·litat que tens. No hi ha millor sensació que aquesta. He passat per etapes estressants amb diners i sense i al final arribes a la conclusió que l’objectiu a la vida és estar en pau i una vegada tens això aconsegueixes l’èxit. Jo per exemple no escatimo en alimentació i sempre busco qualitat. Prefereixo poder comprar producte ecològic que no pas viure amb grans luxes. A mi el que em dona pau és invertir en salut.