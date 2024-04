Fa gairebé dues dècades que Xavier Santaella i Susana Prinetti deleiten a espectadors amb les seves coreografies de tango. Han participat en moltes competicions d’àmbit nacional i internacional. Per aquesta mateixa raó van venir al Principat i es van quedar, al punt de donar inici als primers dos clubs de ball del país i, amb ells, la benvinguda a la Federació Andorrana de Ball. Aquest divendres enceten el que serà el primer festival de tango que acull el Principat, l’Andorra Tango Experience.

—Com sorgeix la idea de fer el primer festival de tango?

—Sorgeix perquè la Susana i jo som professors titulats de tango des de fa 18 anys, tot i que ella ara no es dedica 100% al ball perquè treballa en una entitat bancaria. D’altra banda, el tango està proliferant molt a tota Europa, sobretot a escala social. Ara, el nostre objectiu és promocionar el ball. A més, a Andorra no n’havíem fet mai un festival de tango. Vam decidir muntar un esdeveniment de caire popular.

—Per què a Andorra?

—Fa molts anys que fem classes i que promovem el tango al país, per això volem atraure la gent i promocionar el ball del Principat. Actualment no existeix cap festival de tango anual, que és la nostra intenció, poder consolidar el festival perquè tingui una edició anual. Ara ha sorgit l’oportunitat de fer-ho aquí amb la Federació Andorrana de Ball.

—Ha influït una mica el fet que aquí la comunitat d’argentins és bastant gran?

—Si que hi ha argentins que ballen, però no és el públic més assidu. El públic més habitual és gent que li agrada el ball o que vol ballar amb la seva parella algun estil elegant, i el tango comporta aquesta part d’elegància i d’exquisitès.

—D’on neix aquesta passió per al tango?

—Ens ha agradat sempre. El tango és un ball que històricament està ubicat dintre del ball esportiu a escala internacional, i nosaltres hem competit molts anys en tango, de fet vam ser finalistes al Campionat d’Espanya. Hi ha dues modalitats: el tango argentí i el tango internacional, i hi ha competicions de les dues. Nosaltres hem ballat les dues modalitats i ens hem format amb les dues disciplines. El festival que hem proposat és de tango argentí, però l’interès ens ve pèrquè el tango és una disciplina que quan t’introdueixes hi ha un sentiment de passió, d’uns protocols dintre de la història del tango que a la gent li agraden molt.

—Qui promou el festival?

—Des de la Federació Andorrana de Ball, en la qual jo soc membre actiu. Així, vam presentar el projecte als comuns i el Comú d’Escaldes-Engordany va decidir patrocinar aquest esdeveniment. A partir d’aquí, nosaltres vam decidir crear la marca Tango&Experience, perquè l’aposta que fem la volem fer des d’una marca que es dediqui exclusivament al tango.

—Perquè aquesta distinció entre la federació i la marca que promociona el tango?

—Perquè els aficionats a aquest gènere sempre els agrada que el tango tingui un cert grau d’exclusivitat, vull dir, que no estigui barrejat amb altres activitats. La gent de ball de saló sí que balla tango, però a l’inversa no.

—Què podran trobar al festival els assistents?

—Trobaran un lloc únic on durant tres dies podran viure i gaudir la cultura del tango, de la seva música i el seu ball amb altres persones que comparteixen l’afició, la curiositat i l’amor per aquest gènere. Trobaran classes magistrals amb professionals, milongas cada dia per ballar i socialitzar, exhibicions de tango, un concert espectacle amb l’orquestra Elegant Sport que ve de Buenos Aires amb set músics, a més dels ballarins. A més, cada assistent podrà trobar diverses activitats segons la seva personalitat i les seves expectatives. Sobretot moltes oportunitats d’aprendre, gaudir i conèixer gent nova.

—Per a qui no estigui familiaritzat amb el tango, en què consisteix una milonga?

—El terme milonga té dos significats. D’una banda, és un gènere musical folklòric amb una estructura musical similar al tango, però que es diferencia perquè és més ràpid i amb un caràcter més alegre i rítmic que el tango. D’altra banda, també fa referència al lloc o saló en el qual es balla el tango (i on també es balla milonga i vals criollo). En la milonga es balla de manera social, però també és un lloc de connexió, de socialització, de descobriments.

—Hi ha una voluntat de donar a conèixer la cultura argentina?

—Més que donar a conèixer la cultura argentina és conèixer el tango, que sí que és un patrimoni internacional i que, evidentment, és de cultura argentina. El nostre objectiu, sobretot, és promocionar el tango i la possibilitat de ball en un aspecte tant social com esportiu i coreogràfic. Però, sobretot, fer una activitat aquí que pugui participar gent d’Andorra i, al mateix temps, atraure públic en termes turístics.

—Què li diries als lectors i lectores per fer una invitació al festival?

—Bàsicament, que és un espectacle únic aquí a Andorra pel fet que ve una orquestra que acaba d’arribar de Buenos Aires i el Principat és el primer lloc on comencen la gira europea. A més, és una orquestra de nova generació en la qual tots són nets de músics d’orquestres d’Argentina i que fan una mica de fusió de la música més tradicional amb música una mica més moderna. A més, hi ha parelles professionals a escala internacional i és un espectacle per a tots els públics. Hi ha un concert obert al públic, sessions de nit, així com una part més tècnica amb professors que impartiran classes i tallers al ball tant dissabte com diumenge. .