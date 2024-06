Verónica Blume és exmodel i professora de ioga reconeguda a escala mundial. Enamorada d’aquesta pràctica des dels 21 anys, l’ha incorporat a la seva vida diària i ara dedica el seu temps a compartir la seva passió per ella amb els altres. Des d’EL PERIÒDIC parlem avui amb ella arran de la masterclass que ofereix aquest dilluns a Caldea.

—Com definiria el ioga?

—El ioga és una pràctica que treballa sobre el cos i la ment i el pla energètic que som. És una pràctica ancestral que per a mi és una eina de qualitat de vida, de coneixement d’un mateix, una eina que suavitza el cos i la ment, fa més flexible ambdues coses. És una pràctica diària i de sanació.

—Com comença la seva relació amb el ioga?

—Vaig començar a practicar fa 21 anys quan estava embarassada i em va enamorar molt ràpidament. Em feia tractar al meu cos amb menys prejudicis i ràpidament vaig veure que era una cosa que no només volia practicar, sinó també compartir. Em va salvar la relació mental i física amb mi mateixa.

—Com recorda la seva època com a model?

—La recordo com un remolí, vaig començar amb 15 després de guanyar un concurs i de seguida vaig anar a viure a Nova York. La meva vida d’adolescent va passar a ser una vida molt nòmada, molt fascinant en molts aspectes, i molt solitària. La recordo com una època de molta desconnexió.

—El contrast entre els dos mons és gran. Troba alguna similitud entre ells o aquesta impressió que dona des de fora és realment així?

—El món del ioga i de la moda en el meu camí personal té molt sentit. En els 10 anys que vaig estar com a model, em vaig distanciar molt del meu cos, vaig passar a viure una relació amb el meu cos des d’una mirada externa i dura. I amb el ioga he pogut sanar totes aquestes ferides. Pel camí he arribat a la conclusió que no cal ser model per viure amb una mateixa des d’una mirada judiciosa. Això intento compartir a les meves classes.

—Com va ser passar de la moda al ioga, quins canvis va notar?

—El pas del món de la moda al del ioga no va ser d’un dia per l’altre, vaig començar a poc a poc donant classes a casa meva, després vaig llogar una sala. Com a mare van canviar les meves prioritats, ja no viatjava com abans i vaig començar a compaginar les dues coses. El món de la moda s’ha convertit en una cosa excepcional i ho gaudeixo més que mai i el del ioga ha passat a ser la meva ocupació principal.

—S’ha plantejat tornar al món de la moda en algun moment?

—Tornar al món de la moda queda descartat. Fer algunes coses com esdeveniments especials o celebracions no he deixat de fer i, com ja he comentat, ho gaudeixo molt. La carrera de model és relativament curta i tot i que hi ha models de la meva edat, crec que tenir un pla B està molt bé.

—Què pot esperar la gent que aquest dilluns vagi a la seva classe a Caldea?

—Doncs farem una pràctica en la qual oferiré diferents opcions per diferents cossos i realitats. M’importa molt poc si algú és molt flexible. Les meves classes van més enllà del físic, vull que la gent surti amb la ment calmada i el cor obert.

—Quines serien les raons principals per les quals recomanaria a algú començar en aquesta disciplina?

—Recomano fer ioga per sanar la relació amb un mateix, per moure el cos, és molt necessari. Vivim en un moment molt boig, el nostre entorn té un ritme molt alt. Per a mi el ioga sempre va de la mà amb la meditació i és essencial.

—Per acabar, m’agradaria preguntar-li sobre Andorra, un país molt tranquil, on estàs envoltat de naturalesa i perfecte per relaxar-se. Es podria dir que és un lloc ideal per al ioga?

—Estimo molt Andorra, m’encanten les muntanyes. La meva infantesa va ser envoltada de muntanyes a un poble d’Àustria. Les muntanyes són pura energia i llibertat. No conec molt Andorra, sí que he estat abans i sempre m’han acollit de meravella i li tinc molta estima.