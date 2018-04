Itxaso Sanz (Escaldes, 1968) imparteix classes d’economia al batxillerat de l’escola andorrana. Per sobre de la seva curiositat per la moda, es troba l’interès en sistemes que fomentin el reciclatge i el «compartir». Per això lidera un dels quaranta expositors que acollirà aquest cap de setmana el Vide Dressing, la fira de roba i complements de segona mà de la Massana. L’esdeveniment tindrà lloc a la Closeta del comú.



–És el primer cop que participa al Vide Dressing?

–Sí, una amiga em va parlar de la fira i com vaig veure que hi havia una plaça disponible m’hi vaig animar.

–És professora d’economia al batxillerat de l’escola andorrana. Per què et vas interessar per una fira de roba de segona mà?

–Justament estem fent una unitat de programació en què parlem de nous sistemes d’intercanvi i va sorgir el tema de participar en una fira de segona mà. Vaig demanar als alumnes que em busquessin un nom per una paradeta i, entre els que em van proposar, vaig triar Second Life.

–Els seus alumes participen a la fira?

–No, perquè ja estem acabant la unitat i s’estan preparant pels examens, però és possible que ho incorpori a la unitat de l’any que ve. De moment ho faig a nivell personal.

–I de manera solidària.

–Sí, estic en un projecte de voluntariat a la República Dominicana. Tot el que recapti en aquest intercanvi de productes de moda de segona mà ho donaré íntegrament a l’associació Hermanos por Exisitir.

–Es destinarà a un projecte en concret?

–Sí, al projecte La chuchilla. La iniciativa dona suport a la comunitat rural de Los Guineos, una zona molt desafavorida, on molts nens no poden anar a l’escola perquè tenen els pares que treballen al camp i l’escola els queda molt lluny de casa.

–Com va conèixer Hermanos por Existir?

–A través d’una exalumna, la Mireia Clua. Ella és una de les voluntàries de l’entitat. Aquest estiu marxarem unes setmanes a la República Dominicana a fer una petita formació a tres mestres d’allà i a ocupar-nos dels nens a través de tècniques d’estimulació primerenca.

–Quins productes oferirà aquest cap de setmana des del seu expositor?

–Portaré roba meva, del meu home i del meu fill. També hem demanat a amics i coneguts algunes peces per vendre durant aquesta ocasió.

–És una tendència, el mercat de segona mà?

–Mica en mica està entrant en els costums de la gent d’Andorra i dels països del sud. En altres estats del nord, com a Anglaterra, està més interioritzat. Aquí a Andorra cada vegada es fan més mercats de segona mà. Fins ara semblava que qui comprava de segona mà era gent amb dificultats econòmiques. Crec que ara interessa per tenir peces úniques i pel medi ambient.