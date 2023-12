Units per Ordino sospita d’anomalies en els vots judicials dels comicis

Units per Ordino té sospites d’anomalies en els vots judicials d’aquestes passades eleccions comunals, tal com van informar ahir a EL PERIÒDIC. En aquest sentit, i amb la voluntat de vetllar per la democràcia i els electors, la formació va demanar per escrit el passat dilluns a la Junta Electoral si l’obligació de conservar les paperetes electorals és també extensible als sobres de dipòsit de vot judicial i, en cas afirmatiu, si es podien verificar aquests sobres, «juntament amb una persona especialitzada». La resposta de la Junta, que va arribar ahir, els va denegar aquesta possibilitat, tot esmentant que aquests sobres no formen part integrant dels comicis: «Una volta finalitzat l’acte d’introducció a les urnes dels vots emesos per dipòsit judicial, s’esgota la finalitat del dipòsit judicial i els sobres que contenien aquests vots, un cop buits, no tenen cap significació electoral», un aspecte que des d’Units per Ordino «ens estranya molt».

Cal recordar que un total de 456 persones van anar a votar pels comicis ordinencs a la Batllia, el que representa el 33% del vot escrutat, és a dir, una tercera part. Entrant al detall, des del partit liderat per Enric Dolsa, i un cop finalitzada la jornada electoral, van analitzar aquests vots judicials. Així doncs, van arribar a la conclusió que un total de 199 persones, amb total seguretat, van confiar en la seva formació. Si aquests 199 vots es resten dels 456 totals, en queden 257, dels quals, com a molt mínim, van calcular que 20 eren en blanc, restant, llavors, 237 vots. Tal com van apuntar, i sent molt prudents, «com a mínim un 12% d’aquests ens van votar, tot i que segurament eren més».

La formació política té la convicció de què va sortir de la Batllia guanyant les eleccions

Fent els càlculs, llavors, s’extreu que un total de 207 persones van votar a Maria del Mar Coma, candidata d’ACO+DA+SDP+Independents, i que els 227 restants, deixant fora els vots en blanc, ho van fer per Units per Ordino. És a dir, una diferència de 18 vots a favor de la formació de Dolsa només pel que fa als vots judicials. En relació amb això, «no ens creiem que durant la resta de la jornada electoral perdem les eleccions per 131 vots», van assenyalar des de la formació, abans d’afegir que «no solament se’ns mengen la poca diferència que hi havia, sinó que n’afegeixen 131. És impossible».

Aleshores, des d’Units per Ordino, després de parlar amb diferents electors a la Batllia, van ser coneixedors que a la meitat de les persones les van fer firmar el sobre per la part davantera i, a les altres, per la darrera –sent aquesta la forma tradicional perquè serveix de precinte per si algú obrís el sobre–. Així doncs, van esmentar que el protocol, «que tan fidedigne i escrupolós ha de ser, falla», tot apuntant que «no ens creiem que en unes eleccions, uns signin per davant i els altres per darrere». Per aquest motiu, tal com s’ha explicat al principi, es va demanar la sol·licitud a la Junta Electoral, que posteriorment ha estat denegada, «amb la voluntat de saber què ha passat exactament».

En darrer lloc, van apuntar que a hores d’ara ja estan mantenint converses amb advocats per veure quines accions poden dur a terme, principalment per a poder gestionar els mecanismes necessaris per poder veure i corroborar que els vots judicials van ser lícits, tot recordant, com s’ha apuntat abans, amb el suport d’una persona especialitzada.