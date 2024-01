Estudi per implementar millores en el benestar animal

Conveni amb la UAB// Així mateix, i de forma paral·lela, el Govern també ha validat l'establiment d'un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per identificar individualment tots els bovins de recria de la raça Bruna d'Andorra. La voluntat dels treballs permetrà fer controls de paternitat/filiacions i avaluar la consanguinitat de la raça. Els treballs s'impulsen tenint en compte que la raça Bruna d'Andorra es tracta d'una població molt petita, fet que possibilita la identificació individual de cadascun dels animals de recria i disposar dels resultats individuals de genotipatge. Es podrà avaluar així de manera molt concreta la consanguinitat de la població en general i també la consanguinitat de cada una de les explotacions (pel que fa a la nostra raça) i poder realitzar també confirmacions de filiacions i paternitats. Aquest tindrà un cost de 8.400 euros en concepte de provisió de fons per a poder finançar els costos associats a l'execució dels treballs objecte del mateix i la resta 35 euros/mostra.

Tots aquests informes seran lliurats al Departament d'Agricultura de manera que aquests puguin servir de base per, si s'escau, estudiar la implantació d'un programa públic d'ajuts específics a la millora de les condicions de les explotacions ramaderes a fi de poder acompanyar al sector a adequar-se. Finalment es farà una darrera presentació dels resultats globals, també amb la presència del sector.

Així, l'objectiu de projecte és fer una diagnosi sobre els procediments de benestar animal prenent en consideració les infraestructures i equipaments disponibles i les pràctiques de maneig de bestiar que s'hi apliquen per aplicar millores. Amb els resultats a la mà es valorarà la voluntat de poder desenvolupar el mar reglamentari que reguli l'ajut a la bonificació del benestar animal els sectors de l'oví i l'equí. Es segueixen així els mateixos passos que es van fer per a l'anàlisi del benestar animal en les explotacions ramaderes bovines i que van permetre aplicar-hi millores.

Govern ha adjudicat l'impuls d'un estudi per poder establir els criteris per avaluar les condicions de benestar animal de les explotacions ramaderes que produeixen i crien bestiar oví i equí. El projecte el farà l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (ITRA), durant un període de 18 mesos, amb un cost de 35.000 euros aproximadament.

