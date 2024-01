El copríncep episcopal entrega la Creu “Pro Ecclesia et Pontifice”

L’acte s’ha dut a terme en una cerimònia al Palau Episcopal, a la que han assistit les autoritats andorranes: el Cap de Govern, Xavier Espot; el Síndic General; Carles Ensenyat; el Director de Gabinet del Copríncep Francès, Sr. Robert Mauri; el Ministre d’Educació i Relacions Institucionals, M.I. Sr. Ladislau Baró i també el Director de Càritas Andorra,Amadeu Rocamora . També han estat presents diferents personalitats catalanes, com pot ser l’alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera i el Delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, entre d'altres.

L’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, ha entregat aquest matí, l’alta distinció pontifícia de la Creu Pro Ecclesia et Pontifice, que el Sant Pare Francesc ha concedit al Capellà de Sa Santedat, el mossen Josep M. Mauri i Prior, ex Representant personal del Copríncep Episcopal i Vicari General del Bisbat, i al Sr. Josep Casanova i Obiols, Director voluntari de Càritas Diocesana d’Urgell.

Per El Periòdic

