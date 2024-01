La coordinadora per l’habitatge exposa un cas d’un youtuber

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha exposat mitjançant les seves xarxes socials el cas d’un dels youtubers espanyols amb residència al Principat que té més seguidors a les xarxes.

Així, segons informa la plataforma, David Cánovas, més conegut com TheGrefg, va adquirir un edifici l’agost de 2020 i va fer fora a tots els inquilins, excepte una dona de 80 anys amb un contracte verbal del pis. El contracte, al ser anterior a la primera llei d’andarraments, explica la plataforma, és vitalici i la dona no té per què marxar.

Com no té cap dret a fer fora a la dona, TheGrefg va començar a buidar l’edifici, segons va informar la plataforma, i va arrencar diversos finestrals, va deixar obertes les finestres però baixant les persianes perquè no es pogués veure el que passava a l’interior. Les temperatures a l’edifici van baixar en picat, explica la coordinadora, afegint que «fins i tot es gelaven les canonades i l’àvia es va quedar sense aigua, ni freda ni calenta».

Tot i així, la plataforma indica que no va ser l’únic acte que va fer el youtuber, ja que van desaparèixer mobles de l’edifici, com poden ser la decoració de l’entrada i una cadira que utilitzava l’àvia quan tornava de fer a la compra, a més de pintar de groc les portes del garatge. La Coordinadora per un Habitatge Digne, a més, denúncia un cas d’assetjament, pel fet que explica que l’àvia es va trobar a la porta del seu habitatge una nina decapitada.

La Coordinadora per un Habitatge Digne explica que actualment s’han arreglat unes condicions mínimes, i l’àvia no ha tornat a veure cap nina trencada, però el garatge continua estant pintant de groc, l’enlluernat continua penjant d’un fil, i l’edifici continua, quatre anys després, sent molt fred.

La justícia en aquest cas va decretar que el youtuber havia de fer treballs de millora, i aquests encara no s’han fet. Per això la mateixa plataforma va explicar el cas aquest cap de setmana, per denunciar «el maltractament d’una àvia del país», ja que «el youtuber usa tàctiques d’ètic moralment reprovables».