'Temps era temps...1993' arriba a Sant Julià de Lòria

Sota la direcció de Juanma Casero i Irina Robles, l'obra compta amb un elenc de cinc joves artistes. Darrerament, l'espectacle ha estat de gira per diferents parròquies i s'aturarà a Sant Julià de Lòria en un esdeveniment que tindrà lloc a la sala Sergi Mas de Casa Comuna i que donarà el tret de sortida a partir de les 17.00 hores. L'entrada és gratuïta, però s'ha de fer reserva prèvia a través de la web www.santjulia.ad .

Per El Periòdic

