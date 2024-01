Cadena Pirenaica estrena el documental sobre els aiguats de 1982

Cadena Pirenaica va estrenar ahir el documental I les fonts van parlar, dedicat als aiguats de 1982. Es tracta d’una recreació fidel de les 48 hores més tràgiques i inesperades d’aquell fenomen natural i el seu impacte humà i material a través de sis testimonis que ho van viure en carn pròpia. La projecció del film es va fer per primera vegada a Andorra als cinemes Illa Carlemany.

El documental se centra en sis històries que van tenir lloc a Martinet, el Pont de Bar, Montferrer, Oliana, la Seu d’Urgell i Andorra, que s’han escollit per la seva singularitat i que permeten traslladar l’espectador als dies 7 i 8 de novembre del 1982.

El projecte és el resultat d’un any de recerca de fonts orals i documentals, entrevistes, filmacions i muntatge. Més de 50 actors professionals i voluntaris han participat del rodatge en localitzacions actuals i als estudis de Pirineus TV, que s’han convertit en escenaris de fa 40 anys gràcies al tractament digital d’imatges originals i als efectes especials, amb una postproducció audiovisual en 4K i música composta ‘ad hoc’.

Les places per al dia de l’estrena estan limitades a l’aforament de l’equipament. Entre els assistents hi haurà testimonis entrevistats, actors i actrius participants, col·laboradors i col·laboradores i diferents càrrecs públics i autoritats. Demà dijous s’estrenarà per al públic en general amb entrada a preu reduït de quatre euros.