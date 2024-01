Vanessa Mendoza, absolta

L’activista feminista i presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza,ha sigut absolta pel Tribunal de Corts pel delicte menor continuat contra el prestigi de les institucions. I és que estava acusada per haver difamat al Govern i a diversos funcionaris del ministeri d’Afers Socials, segons va al·legar la fiscalia el dia del judici, argumentant que Mendoza deia que Andorra obligava noies a menors d’edat embarassades i amb pocs recursos a tenir fills, per posteriorment, donar-los en adopció i d’exercir violència estructural i de gènere implícita i explícita a dones filles d’immigrants, entre d’altres.



Mendoza després de conèixer la sentència ha donat declaracions als mitjans de comunicació andorrans i internacionals, i ha demanat la dimissió del cap de Govern, Xavier Espot: «Demano la dimissió del senyor Xavier Espot i Zamora, perquè tenim un país que, no només en matèria de gènere, de drets cap a les dones, sinó també en habitatge, que o bé comencen a fer polítiques de veritat cap a la ciutadania o hem de demanar la dimissió», i ha afegit que «tinc constància que la classe política no està a favor de les polítiques que el cap de Govern està promovent». Per això, l’activista argumenta que «el Consell General podria fer una moció de censura». I és que en aquest sentit, ha demanat que s’elimini del Codi Penal l’article 423 perquè es garanteixi a la ciutadania el dret a qüestionar al Govern. Per això, l’activista remarca la importància de fer crítica: «Hem de ser prou madurs com a societat per acceptar la crítica, parlar amb la ciutadania i per considerar-la», ha remarcat Mendoza.

Preguntada pels mitjans de comunicació sobre si creu que ha obert la porta per lluitar contra altres desigualtats socials, la presidenta de l’associació ha explicat que «sense les meves companyes això hagués estat impossible», afegint que «ens han linxat, no només Govern sinó també la ciutadania i associacions. Si això ha despertat consciències ens alegrem, però ha sigut molt dur, i hem de continuar lluitant perquè tenim un Govern perillós, que no dubta a perseguir a la ciutadania».



Els mitjans també han preguntat si Mendoza es planteja demanar danys i perjudicis, i ella ha apuntat que «la meva moralitat està molt més elevada», afegint que «estic cansada de ser la nèmesi del senyor Espot». Tot i això, afegeix que està contenta per la «victòria legal» d’ahir, i remarca que encara vol continuar treballant per la despenalització de l’avortament.

Per la seva banda, l’advocat de l’activista, Miquel Bellera, ha manifestat la seva satisfacció per la resolució, afegint que «la justícia ha fet un treball exemplar en relació amb l’aplicació del dret i dels estàndards europeus», afegint que aquest cas serà un precedent en la jurisprudència andorrana.

Declaracions de Govern/ En la recollida d’escudella de Sant Antoni celebrada aquest migdia, Xavier Espot ha estat preguntat sobre el cas Mendoza, ja que la resolució havia sigut uns minuts abans. Així doncs, el cap de Govern ha destacat que «hi ha uns òrgans judicials que dictaminen de manera absolutament lliure i independent i per tant jo crec que això també mereix reconsideració per part de moltes persones que des de l’anonimat o no, ja des del primer dia han posat en tela de judici la independència dels nostres òrgans judicials».