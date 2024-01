La Policia deté un home per agressió i una dona amb una taxa d'alcoholèmia d'1,81 que conduïa fent ziga-zagues

També aquesta matinada, un jove de 19 anys ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública quan la Policia l’ha controlat consumint cocaïna en les proximitats d’un local d’oci nocturn de Soldeu. Se li han comissat 0,3 grams.

La matinada d’aquest divendres la Policia ha arrestat una dona de 46 anys i no resident amb una taxa d’alcoholèmia d’1,81. Conduïa per la CG2 fent ziga-zagues sense regular la velocitat i envaint el carril contrari.

Els darrers dies la Policia ha detingut a Andorra la Vella un noi de 20 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, l’honor i la seguretat col·lectiva. Se’l va arrestar després que es posés agressiu amb els agents i els insultés quan el van aturar per fer-li una prova de tòxics. El van controlar perquè conduïa a una velocitat massa elevada en una zona amb molta afluència de vianants. Va donar positiu en drogues al volant.

La Policia ha detingut aquesta setmana un home de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre en un bar d’Andorra la Vella la matinada de dilluns. El va colpejar al cap amb una copa de vidre que es va trencar i li va produir a la víctima dues ferides sagnants. El mateix agressor també es va fer un tall a la mà que va requerir una intervenció quirúrgica. Va ser arrestat després de rebre l’alta mèdica.

Per El Periòdic

