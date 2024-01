Quatre agents de Seguretat Viària es formen en tècniques d’investigació d’accidents de trànsit

El curs s’ha emmarcat en el pla de formació de la Policia, un dels pilars del Cos per al desenvolupament de la tasca policial.

La formació, que ha combinat teoria i pràctica, es va centrar en les eines que s’empren en les investigacions, els càlculs de velocitat, les empremtes de frenada, els coeficients d’adherència i de fregament, les dinàmiques dels vehicles i les diferents classes d’accidents que es poden produir a la xarxa viària. A més, els experts de la Guardia Civil també van exposar les bases per a la reconstrucció virtual d’accidents i, durant les classes, els policies participants van poder explicar la metodologia que es fa servir a cada país amb la finalitat de compartir experiències i coneixements amb la resta de companys.

Quatre agents de la Unitat de Seguretat Viària van completar a finals del passat mes de desembre una formació amb la Guàrdia Civil per aprofundir en tècniques d’investigació d’accidents de trànsit. El curs, d’una durada de cinc setmanes, va tenir lloc a l’Escola de Trànsit de la Guàrdia Civil a Mèrida (Badajoz), tractant-se d’una formació dirigida a cossos i forces de seguretat estrangers, en la qual els agents andorrans van participar juntament amb una seixantena de policies més d’altres països.

