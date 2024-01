El concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa, anul·lat

La 20a edició del Simpòsium internacional d’escultura monumental sobre neu, que havia de tenir lloc del 26 al 28 de gener a la plaça de l’Església del Pas de la Casa, finalment no es podrà dur a terme. La meteorologia dels darrers dies ha obligat el Comú a anul·lar l’esdeveniment, ja que les condicions han afectat durament l’estat de la neu, impossibilitant així el fet de garantir un material de qualitat per als artistes i la seva seguretat, així com dels ciutadans i visitants que hi haurien acudit.

Aquest context ja s’havia produït en alguna altra ocasió, tot i que els darrers anys s’havia pogut desenvolupar l’esdeveniment amb normalitat.

El concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa s’ha consolidat en els últims temps com una referència per als artistes i un esdeveniment assenyalat a l’agenda dels ciutadans i els visitants. És per això que, des de l’organització, se seguirà treballant per poder-ne aixecar una nova edició per a l’any que ve.

El Comú d’Encamp, tal com va informar, ha prioritzat en tot moment la qualitat i la seguretat de l’esdeveniment, pensant alhora en el públic, i va voler agrair la implicació de totes les persones que han format part de l’organització, així com de les 16 parelles d’artistes inscrites.