La població al país arriba als 85.101 a finals del 2023

El Departament d’Estadística va fer públic el passat dijous les dades sobre les estimacions de població i dels censos parroquials del 2023. En elles es mostra com la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 85.101 persones, el que suposa un augment del 4,3% respecte a l’any anterior. Entrant en detall, a la parròquia d’Andorra la Vella hi ha 24.042 residents adscrits al cens parroquial (28,3% del total), i entre els quals hi ha 12.133 homes (un 27,6%) i 11.909 dones (un 28,9%). En el cas d’Escaldes-Engordany, la població resident a la parròquia és de 15.507 persones, el que suposa un 18,2% de la població total del Principat i una variació anual del 4%.

En aquest cas, hi ha 7.844 homes (un 17,9%) i 7.663 dones (un 18,6%).

La tercera parròquia amb més població segons les dades d’Estadística és Encamp amb 12.826 residents, el que suposa un 15,1% del total de la població, i una variació anual del 5,5% respecte a l’any anterior, i hi resideixen actualment 6.741 homes (un 15,4%) i 6.085 dones (un 14,8%).

Amb 1.000 persones menys, segueix la parròquia de la Massana amb 11.591 habitants, el que suposa un 13,6% de la població total del Principat, i dels quals, un 6.076 homes (13,8%) i 5.515 dones (un 13,4%). En aquest cas, la variació anual de la Massana és de 4,3%.

Després ve la parròquia de Sant Julià de Lòria amb 9.915 residents adscrits al cens parroquial, el que suposa un 11,75 del total i que compta amb 5.072 homes (11,6%) i 4.843 dones (11,8%). La variació anual és de 2,3%.

Finalment, les parròquies amb menys població són Canillo amb 5.780 residents, el que suposa un 6,8% del total, dels quals 3.193 són homes (un 7,3%) i 2.587 dones (un 6,3%). Canillo és a la parròquia on hi ha hagut una variació anual més gran amb un 12%. Per últim, tenim a Ordino amb 5.440 residents adscrits al cens parroquial, el que suposa un 6,4% de la població total del Principat. Segons apunten des d’Estadística, hi ha 2.831 homes (un 6,5%) i 2.609 dones (un 6,3%).

Pel que fa a la nacionalitat de la població, un 45,8% de les persones són de nacionalitat andorrana, seguida per l’espanyola amb un 24%, altres nacionalitats amb un 15,5%, nacionalitat portuguesa amb un 10,2% i finalment la nacionalitat francesa amb un 4,5%.

En les dades fetes públiques, també es desprèn que el grup que amb una variació anual major és el d’altres nacionalitats, amb un 30,7%. Amb molta distància, hi ha la nacionalitat francesa que ha augmentat un 4,9% respecte a l’any anterior. En tercer lloc, es troba l’espanyola que en el darrer any ha augmentat un 1,2%. Finalment, en el cas de la nacionalitat portuguesa, ha patit una variació anual negativa de l’1,1%.

Des del desembre de l’any 2009, el Departament d’Estadística estima mensualment la població resident al Principat a partir dels censos comunals i del seu encreuament amb altres registres administratius. L’estimació de la població resident en data del 31 de desembre del 2023 proporciona un total de 85.101 persones, mentre que la població registrada és de 90.446 persones, el que suposa una divergència del 6,3% (5.345 persones més).

En el mes de desembre del 2023, la desviació estimada amb relació al mateix mes de l’any 2022 ja augmentat a les parròquies d’Ordino (0,7%), la Massana (0,5%), Sant Julià de Lòria (0,4%) i Andorra la Vella (0,3%), mentre que decreix a Canillo, un 1,1%, a Escaldes-Engordany un 0,4% i a Encamp un 0,2%.