La Coordinadora per un Habitatge Digne farà el possible per evitar que dos padrins siguin desnonats

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha alertat a través d'un comunicat publicat a les xarxes socials, que el proper 26 de gener, un gran propietari vol desnonar a dues persones grans, la Isabel i l'Antonio, de la que s'ha sigut la seva casa durant dècades. En el comunicat detallen que la Isabel té 74 anys, està jubilada i rep una pensió miserable, i que sempre s'ha cuidat del seu germà l'Antonio, una persona dependent i que no pot viure sol. La plataforma explica que la Isabel i l'Antonio paguen religiosament el lloguer del seu pis, i de fet, fins i tot han intentat negociar amb el propietari assumint un augment del preu de la renda i la resposta ha estat una rotunda negativa per part seva.



La cronologia del desnonament comença l'any 2020 arran d'una denúncia per molèsties al veïnat causades per un familiar que els visitava de tant en tant, que residia a una altra parròquia. Com que el familiar en qüestió no residia a l'immoble i la demanda no havia de prosperar, la propietat va denunciar la finalització del contracte, activant dues denúncies.

El Departament d'Afers Socials ha intentat oferir alternatives, però resulten, inassumibles, o no suposen un habitatge alternatiu digne mínimament adaptat a les necessitats dels dos germans, sobretot per l'Antonio.



La Coordinadora reivindica que "és el moment que el Govern d'Andorra, de la mà de la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha de demostrar si tenen un compromís real amb la ciutadania més vulnerable o si continuen afavorint la voluntat dels grans tenedors".



La plataforma ha manifestat que estan disposats a fer el necessari per evitar que la Isabel i l'Antonio siguin desnonats si no hi ha un habitatge alternatiu digne, adaptat i assequible.