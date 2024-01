Detinguts un nebot i un oncle per violar una dona en un hotel del Pas

Dos homes no residents de 25 i 48 anys, nebot i oncle, van ser detinguts divendres a Soldeu com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual per violació.



L’arrest es va produir arran de la denúncia d’una dona, resident, que va acudir a la Policia el mateix divendres i va declarar que els dos homes l’havien agredit sexualment la matinada de dimecres a l’habitació de l’hotel del Pas de la Casa on s’allotjaven un nebot i el seu oncle.



La Policia va iniciar la investigació immediatament i, gràcies als detalls que va aportar la dona, va localitzar els presumptes agressors a Soldeu. Havien penjat el cartell de ‘no molestar’ a l’hotel del Pas de la Casa, havien contactat amb el guia del grup de viatgers amb qui havien vingut a Andorra per informar-lo que marxaven del país, però en realitat havien canviat d’establiment hoteler i s’havien instal·lat a Soldeu, on finalment van ser detinguts.



Segons ha informat aquest matí el Cos de Policia, els dos homes ja han passat a disposició judicial. La investigació continua oberta.