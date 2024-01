Simulacre per la Copa del Món d’Esquí Alpí a Soldeu

En un esforç per garantir la seguretat dels participants i espectadors de cara a la Copa del Món Femenina d’Esquí Alpí, Grandvalira va dut a terme un simulacre d’evacuació a la pista Avet del sector Soldeu aquest dimarts. L’escenari triat va ser l’exigent i conflictiu tram final de la pista Avet.

15 persones de diversos equips especialitzats van participar activament en el simulacre, tot i que durant l’esdeveniment formaran part del protocol d’emergència un total de 30 persones entre serveis mèdics de pistes, SUM, Protecció Civil i professionals a càrrec de l’helicòpter medicalitzat. Tots ells estaran coordinats per les responsables del dispositiu, Laura Sánchez i Sílvia Mandicó, juntament amb el director de Cursa, Santi López, i la sots cap de pisters, Bibi Griera.

Durant l’exercici, es va revelar que els primers a intervenir en un accident són els pisters, qui han de prendre decisions sobre l’activació dels equips mèdics, compostos per un metge i un infermer que segons la gravetat de l’incident, determinen si l’evacuació es realitza per la pista cap al centre mèdic d’El Tarter o cap al punt d’aterratge de l’helicòpter a l’aparcament d’El Tarter. En casos més greus, l’accidentat es traslladaria en helicòpter a l’hospital.

El director de la cursa, va destacar que aquesta actuació «és molt important per analitzar i comprovar tots els processos i detectar possibles errades i punts de millora en cas d’incident real i assistir l’esquiador amb les millors garanties». La responsable del dispositiu va comentar que «és una ocasió per activar els equips, posar-los en tensió i fomentar la cohesió per tal que l’evacuació es faci de manera àgil i eficaç». Per la seva part, Griera, va indicar que el simulacre va implicar a un accidentat per factura de tíbia i que els equips van procedir a evacuar-lo el més ràpid possible amb seguretat i seguint tots els passos pertinents.

Dispositiu de seguretat dirigit per Protecció Civil / L’equip mèdic de pistes és només una part d’un ampli dispositiu de seguretat que s’implementarà durant la Copa del Món Femenina d’Esquí Alpí. Voluntaris de la Creu Roja estaran disponibles per atendre qualsevol necessitat mèdica entre el públic i assistents a les grades. A més, fora de les pistes, Protecció Civil coordinarà recursos per garantir la seguretat viària, pública i l’òptima condició dels accessos i aparcaments. Hi participaran efectius de la Policia, Bombers, Banders, l’àrea de Conservació i Explotació de les Carreteres (COEX) i el Servei de Circulació comunal, amb el suport de personal de seguretat privada.