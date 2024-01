Rècord de temperatures altes en un mes de gener

Les previsions per a diumenge i dilluns que ve són d’estabilitat atmosfèrica i temperatures altes. El vent serà moderat de component sud-oest a fons de vall. Les temperatures mínimes previstes seran de 2ºC a Andorra la Vella. Les temperatures màximes seran de 18ºC a la capital. Tancarem gener amb temperatures més càlides del normal, ja que les màximes a Andorra la Vella arribaran als 15ºC.

Malgrat els elevats registres d’aquest dimecres, la previsió és que demà sigui el dia més càlid de la setmana. En aquest sentit, es preveuen temperatures màximes de 19ºC a Andorra la Vella, de 18ºC a 1.500 metres i de 9ºC al Pas de la Casa. Durant el dia de demà, les temperatures màximes baixaran uns graus, arribant a la capital a 17ºC, a 16ºC a 1.500 metres i al Pas de la Casa a 7ºC. Cal destacar però, que les temperatures no baixaran durant aquesta setmana. I és que aquest dissabte encara no tindrem canvis en la situació atmosfèrica. Les temperatures mínimes previstes seran de 3ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.Les temperatures arribaran fins a màximes de 17ºC a la capital, 15ºC a 1.500 metres i 7ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 3.400 metres al migdia i a 3.600 metres a la nit.

Tot i que cal destacar que l’anomalia climàtica d’aquest inici d’any no està afectant només el Principat. De fet, centenars de registres s’estan esmicolant en països europeus com Espanya, Portugal, França, Alemanya, Suïssa o Àustria, registrant temperatures elevades típiques del mes de juny.

Andorra supera aquest mes de gener el seu rècord històric de temperatura. Concretament, tal com va detallar ahir el Servei Meteorològic, la temperatura màxima d’ahir es va registrar a l’estació de les Salines (1.445 m) amb un nivell de 20,6ºC. Aquest valor supera en 2,1ºC l’anterior rècord per a un gener, registrat l’any 2007, quan es van assolir els 18,5ºC. D’altra banda, es va assenyalar que també es va superar a la Comella arribant fins als 18,1ºC tenint en compte que els registres més alts es van situar en 17,4ºC ara fa 17 anys.

