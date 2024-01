Els avis paguen 1.000 euros i aturen el desnonament

Els padrins del pis situat al carrer Callaueta, número 27 han aconseguit aturar el desnonament que tenien programat per avui a les 09.00 hores. El seu advocat, Emili Campos, va presentar una demanda de revisió del cas perquè segons explica, hi ha documents que demostren que el gran propietari que els vol desnonar, no seria el legítim propietari. Ahir a les 14.30 hores el Tribunal Superior de Justícia va comunicar als germans Ruiz que «s’admet la demanda de revisió i s’acorda la suspensió del desnonament amb la condició que la senyora Ruiz dipositi o signi judicialment l’import de 1.000 euros abans de les 09.00 hores d’avui», va detallar Campos. El segon requisit que va demanar el Tribunal Superior de Justícia és informar a la Saig via correu electrònic del pagament efectuat.

Ahir a la tarda aquest era un fet que es preveia complicat perquè les oficines bancàries ja estaven tancades i no tornen a obrir fins a les 09.00 hores d’avui, l’hora límit per a dipositar aquests diners. Cap a les 17.30 hores, l’advocat dels germans Ruiz va confirmar que la senyora Isabel Ruiz ja havia dipositar els 1.000 euros que se li demanaven. Minuts després ella mateixa va notificar a la Saig l’ingrés de la quantitat econòmica demanada. Per tant, avui els germans Ruiz no seran desnonats i, de moment, podran continuar al seu pis.

Segons va informar Campos a EL PERIÒDIC, el Departament d’Afers Socials «ajudarà als germans Ruiz a pagar una part del lloguer i la fiança». L’advocat va aprofitar per reivindicar que de la mateixa manera que els ajuden amb el lloguer, «també ho podrien haver fet amb aquest import que els demanen per deixar sense efecte el desnonament fins que es resolgui aquest procediment que sembla que no va amb ells».

Tot i la incertesa de saber si hi haurà un desnonament segur i quan serà, la senyora Isabel Ruiz té un pla B ja sobre la taula perquè avui dia té signat un contracte d’un pis per un valor de 1.200 euros. Una decisió que va prendre i signar sense l’assessorament del seu advocat i que va sorprendre aquest, però que alhora l’entén perquè ella «es troba en una situació d’extrema vulnerabilitat», va recalcar Campos.

El seu advocat va voler deixar clar en tot moment que «l’objectiu i la voluntat dels germans Ruiz és quedar-se al pis on són, però davant de la incertesa que hi havia s’ha vist obligada a signar el contracte del pis de 1.200 euros», va exposar.

Respecte a l’ajuda oferta per part d’Afers Socials, Campos va opinar que «és tot bona voluntat i bones intencions. Però, no m’han passat cap contracte ni cap certificació manifestant i vinculant-se al Govern que la meva clienta rebria una sèrie d’ajudes durant un determinat temps».

Atès que avui no es farà efectiu el desnonament, la Coordinadora per un habitatge digne ha desconvocat l’acte de suport als avis del carrer Calleueta. Els dos germans havien de ser desnonats avui a les 09.00 hores, però el Tribunal Superior ha acceptat la demanda de revisió demanada per l’advocat.

La plataforma va informar a través de les seves xarxes socials que, en haver-se garantit un habitatge alternatiu per a ells i el compromís de Govern de fer-se càrrec de la meitat del lloguer i la fiança, cancel·len la protesta. Tot i així, demanen «demostrar que la pressió popular és efectiva, necessitem ser moltes persones» i lamenten que els padrins encara es trobin immersos en un procés judicial.