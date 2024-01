Els agricultors francesos tallen l'accés a Andorra

A través d'un missatge publicat a la xarxa social, X (Twitter), Mobilitat recomana disposar de la informació actualitzada abans d'emprendre un desplaçament entre els dos països i buscar rutes alternatives, així com consultar les actualitzacions i les afectacions en directe al web oficial del govern francès: https://bison-fute.gouv.fr/andorre.html.

La circulació doncs està totalment tancada per accedir a l’RN-22 en direcció al Principat i pel que fa als vehicles que volen accedir a territori francès, els agricultors en permeten el pas en moments puntals.

Els agricultors francesos han tallat l'accés a Andorra des de l'Ospitalet al voltant de les 10.00 hores i tenen previst mantenir la protesta fins el diumenge. A primer hora d'aquest matí, un grup gran d'agricultors amb tractors i grans remolcs han tallat la circulació a la cruïlla de la Croisade per protestar pel retard en el lliurament d'ajudes públiques, la subvenció al gasoil agrícola, els preus que imposen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals que prohibeixen els pesticides.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació