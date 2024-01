Mor el pintor Francesc Galobardes als 93 anys

La família rebrà el condol al tanatori d'Escaldes-Engordany demà diumenge 28, de 16.00 a 20.00 hores, i dilluns 29, de 09.30 a 10.30 hores. Per altra banda, la missa funeral tindrà lloc el mateix dilluns, a les 11.00 hores, a l'Església Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany.

El pintor Francesc Galobardes Carbonell ha mort avui a l'edat dels 93 anys, segons ha informat la seva família. Nascut a Ridaura i establert a Escaldes-Engordany des dels anys 60, la gran passió de Galobardes ha sigut sempre la pintura, la qual no ha deixat de practicar fins al darrer moment. Amb obres exposades tant a Andorra com a Barcelona, Madrid o París, les seves pintures sempre han estat reconegudes pel seu domini dels paisatges i de la neu, portant les muntanyes del Principat a totes les exposicions en les quals ha participat al llarg de més de cinquanta dècades. Actualment, algunes d'aquestes obres es poden contemplar a l'Espai Galobardes, obert des del desembre de 2021 a Canillo.

