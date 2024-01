El Conservatori dels Pirineus i l’Institut de Música d'Andorra la Vella oferiran dos concerts simfònics

El Conservatori de Música dels Pirineus de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell i l’Institut de Música d’Andorra la Vella van fer el passat dissabte el primer assaig del Projecte Simfònic que aquest any comparteixen les dues institucions educatives i al qual participaran més de 60 alumnes d’ambdós centres. Aquests assajos que s’inicien aquest mes culminaran amb dos concerts, dissabte 4 i diumenge 5 de maig a les poblacions de Puigcerdà i Andorra la Vella, respectivament.

Aquest és el novè projecte simfònic del Conservatori de Música dels Pirineus, que recull l'esperit d'un projecte ja iniciat a l'Escola Municipal de Música de Berga el 2010. La col·laboració amb l'Institut de Música d'Andorra la Vella, que és el centre de referència dels estudis musicals al Principat i que ja ha realitzat també diversos projectes simfònics i ha treballat amb l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, és sense dubte un element que reforça la cohesió i alhora reivindica els territoris del Pirineu com a punts de referència en l’ensenyament i la pràctica musical.

Aquesta aliança no només consolida la presència i influència dels dos centres, sinó que també teixeix vincles significatius entre les diverses institucions musicals de la regió, el seu professorat i el seu alumnat. Aquest projecte es presenta com una oportunitat única per enfortir els llaços culturals i artístics entre Catalunya i Andorra, posant de manifest la riquesa que emergeix de la fusió del treball conjunt, l’enfortiment de les relacions i la generació de noves oportunitats de formació i aprenentatge en el nostre entorn.

El director musical del projecte tornarà a ser Oleguer Aymamí, artista amb destacada experiència qui, per exemple, ha dirigit l’Orchestre et Camerata Baroque de Ginebra sent també director assistent al Gran Teatre del Liceu. El repertori que ha confeccionat vol commemorar el cinquantè aniversari de la mort del mestre Pau Casals, violoncel·lista, compositor i director d’orquestra, així com figura destacada en la defensa de la pau. Per això, el repertori inclourà obres com Sant Martí del Canigó i El cant dels ocells de Pau Casals, o Kol Nidrei de Max Bruch, entre d’altres. A més, el concert comptarà com a solista amb el violoncel·lista Arnau Rovira, exalumne del Conservatori de música dels Pirineus i membre del Trio Orleon, amb el qual ha guanyat nombrosos guardons en l’àmbit internacionals, incloent-hi el primer premi i el premi especial per a la millor interpretació de l'obra contemporània al concurs Schubert und die Musik der Moderne de Graz o el primer premi i el premi del públic al Concurs Internacional de Música ARD a Múnic, entre d’altres.