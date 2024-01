Adam Beyer, Ilario Alicante i Marco Carola, primers artistes confirmats de l'Snowrow 2024

La segona edició del festival de música electrònica Snowrow torna al país els dies 4, 5, 6 i 7 d'abril amb el motiu del tancament de temporada d'esquí. Des de l'organització del festival ja han fet públics els tres primers artistes que encapçalen la cartellera del 2024 que són Adam Beyer, Ilario Alicante i Marco Carola. L'organització donarà més detalls sobre l'esdeveniment, tenint en compte que encara hi ha prevista la confirmació de 40 músics més.

La ubicació serà la mateixa que l'any passat, a Grandvalira, concretament als sectors de Grau Roig i el Pas de la Casa, amb la repartició de vuit escenaris. Aquest any, l'Snowrow es caracteritza per ser un festival diürn, amb uns horaris que van des de les 10.00 hores fins a mitjanit, oferint un ambient familiar i activitats durant tot el dia, per a totes les edats. Si més no, entre les nombroses activitats programades, la música electrònica serà la protagonista en els diversos escenaris i ubicacions.