El Museu Carmen Thyssen explora el concepte de ‘sinestèsia’

Sons. Analogies musicals a la pintura és el nom de la nova mostra que presenta el Museu Carmen Thyssen. Una exposició comissariada per Pilar Giró que s’inaugurarà oficialment el 20 de febrer i que girarà entorn del concepte ‘sinestèsia’. «Volem que el museu no sigui percebut només com un espai expositiu, sinó com un lloc que generi experiències més enllà de la simple contemplació d’una obra d’art», va assenyalar Giró, mentre explicava que l’objectiu de la mostra és, precisament, el de descodificar el llenguatge plàstic des d’una perspectiva sonora. «Normalment, donem molta importància al canal visual i, amb aquesta exposició, també volem destacar el canal auditiu», va puntualitzar la comissària.

Es tracta d’una mostra conformada per 31 peces, 13 de les quals s’exposen per primera vegada. «Aquestes peces estan organitzades en vuit seccions: composició, cadència, compàs, moviment, polifonia, acústica, acord i harmonia», va destacar Giró. De fet, d’entre la mostra –que compta amb la presència de tres artistes dones i està encapçalada per la pintura Esports d’hivern IV de Pere Pruna– destaca la presència d’una obra d’Antoni Tàpies –exposada en honor al centenari del seu naixement– i una obra redescoberta de Jeanna Bauck, una paisatgista del segle XIX que, durant un període de temps, i per raons desconegudes, se li va ocultar l’autoria d’aquesta obra.

La mostra, tal com va anunciar ahir el gerent del Museu Carmen Thyssen, Josep Farràs, també comptarà amb un discurs musical creat pels músics andorrans Lluís Cartes, Kik Barroc i Laura Garcia.

Rècord de visitants a ‘Khrôma. L’univers emocional del color’ /La mostra arriba després de l’èxit de visitants de Khrôma. L’univers emocionaldel color que, segons va anunciar Farràs, ha rebut un total de 15.758 visitants. Unes 700 persones més que l’exposició que va inaugurar el recinte durant el 2022: Made in Paris. La generació de Matisse, Lagar i Foujita. «Estem molt satisfets d’aquestes xifres», va celebrar Farràs mentre reconeixia que el públic del museu és pràcticament local, amb 9.000 residents que van visitar l’exposició. «És evident que el museu necessita la visita del turista, però sabem que el nostre nucli és el país i la resta és un complement», va destacar el gerent del Thyssen.

Per la seva banda, la cap de projectes del Museu Carmen Thyssen, Teresa Areny, va destacar que les activitats complementàries a l’exposició van reunir prop de 6.000 persones. «Khorma ha captat, sobretot un públic jove i escolar», va indicar Areny, qui va deixar clar que el museu continuarà treballant per a mantenir aquestes iniciatives i buscar nous col·lectius per a crear sinergies dins el món de l’art, segons informa l’ANA.