Troguet estrena el documental 'Exit 8.848 Muntanya'

L'Auditori Nacional d'Ordino va fer ple ahir amb la projecció del primer documental que enceta el nou cicle de cinema de muntanya La Massana-Ordino: Exit 8.848 Muntanya d'Stefi Troguet. Una mostra audiovisual creada per la mateixa alpinista amb l'ajuda del muntatge del director fílmic Toni Ubach que, tot explorant el concepte d'èxit, reflecteix l'experiència de la seva expedició a l'Everest. «Aquest documental mostra com hem d'aprendre a tirar endavant encara que es girin les coses. És com tot a la vida», apuntava Troguet en unes declaracions prèvies a la projecció.

Troguet, a diferència de moltes altres ocasions, no va aconseguir fer cim en aquesta expedició que va iniciar l'abril del 2023 tot i haver-se aclimatat prèviament i haver-se preparat tant física com mentalment durant mesos. Va ser durant el retorn a casa, doncs, que va decidir centrar el documental d'aquesta experiència –ja que, com explica, sempre crea petites 'pel·lícules resum' amb l'objectiu de recaptar fons per a futures ascensions– a allò que la societat considera èxit o fracàs a l'hora d'atacar un cim. De fet, al film inclou converses entre Troguet i personalitats reconegudes dins el món de l'alpinisme i la muntanya com Kilian Jornet, Núria Picas, Alex Txikon o Aymar Navarro reflexionant sobre aquesta qüestió. «Suposo que, per a mi, la idea de l'èxit a l'hora de fer un ascens seria aquest doble objectiu: fer cim i tornar a casa», apuntava l'alpinista mentre reconeixia que, aquest punt de vista, sempre acaba canviant en cada cas concret.

L'alpinista encampadana, qui venia d'aconseguir fer els 8.611 metres del K2 l'any 2022, la segona muntanya més alta del món, va reconèixer que va ser un cop dur. «És l'expedició on he plorat més!», reconeixia a tall d'anècdota. «De fet, és un procés de preparació llarg, que inclou etapes físiques i econòmiques com l'entrenament, la recaptació de fons o una logística crucial...», detallava Troguet, qui, durant el col·loqui posterior, va expressar la seva motivació per enfrontar nous reptes muntanyencs en un futur proper.

La propera activitat que acollirà el cicle de cinema de muntanya La Massana-Ordino serà Els Pirineus més humans i històrics: crònica d'un viatge per les muntanyes, a càrrec de Kris Ubach. La conferència, que se celebrarà demà a les 21.00 hores al Teatre de les Fontetes de La Massana, se centrarà en l'experiència de l'escriptora i fotògrafa, que va recórrer els Pirineus des d'Irun fins al cap de Creus, passant per Andorra, per copsar les històries humanes que hi han tingut lloc des del neolític fins a l'actualitat, informa l'ANA.